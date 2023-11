Spalletti fa felice un tifoso: “Ti ho detto tifo Napoli, hai sorriso e mi hai abbracciato”

“Eri seduto al tavolo e ti sei alzato solamente per me, un gesto che ricorderò per sempre”, scrive sui social il tifoso napoletano.

Luciano Spalletti è impegnato con la Nazionale italiana per il match contro la Macedonia del Nord di stasera. Tuttavia, il suo legame con il Napoli resta sempre forte.

Un tifoso napoletano lo ha incontrato a Roma, dove il tecnico è stato disponibile a fare una foto con lui. Il tifoso ha scritto sui social:

“Eri seduto al tavolo e tutti ti stavano chiedendo foto. Ma quando sono arrivato io e ho detto sono del Napoli, mi hai guardato negli occhi, ti sei alzato in piedi sorridendo e mi hai abbracciato. Ti sei alzato solamente per me, un gesto che ricorderò per sempre”.

SPALLETTI IN CONFERENZA STAMPA:

«Si tenta di andare a toccare tutti i temi che ci vogliono per affrontare una partita di questo livello. Abbiamo a disposizione una settimana in cui dobbiamo riempire bene quel tempo. Bisogna stare attenti a non eccedere nelle cose che diciamo. Ci sono studi fatti su come dobbiamo confrontarci. Facciamo la riunione al mattino, abbiamo fatto un allenamento doppio per mettere in pari chi aveva giocato prima di sabato. Noi stiamo attenti, anche se ci è successo di Bastoni, noi siamo stati attenti alle dosi di allenamento che abbiamo fatto.

C’entra magari un po’ di tensione in queste cose, la voglia di esserci di questi ragazzi, che è totale, magari li fa andare oltre a qualche problemino che hanno pur di aiutare la squadra. Ma si ragiona in maniera corretta e seria. Anche io devo imparare come ci si comporta dentro queste tempistiche di lavoro e ho modificato qualcosa. E bisogna imparare cosa significa la responsabilità della nostra maglia. Lì per lì non la metti a fuoco, di volta in volta aumenta».

«Per me sarà bellissima qualsiasi atmosfera troverò in questo stadio qui. Rivedere l’Olimpico pieno con 54mila persone è una cosa che tocca solo a quelli fortunati come noi. E’ come quando entro in qualsiasi stadio e vedo una curva piena, come quando vedo un tramonto bellissimo o un quadro».

