I convocati di Spalletti: tornano Politano e Jorginho.

Diramata la lista dei convocati di Spalletti per i prossimi impegni della Nazionale. Ad attenderci le gare con la Macedonia del Nord e l’Ucraina. Testa e cuore, nessun passo falso concesso. Ci siamo complicati la vita da soli. Con l’Inghilterra già qualificata, l’obiettivo è il secondo posto. Se battiamo i macedoni, arriviamo allo scontro diretto con l’Ucraina in vantaggio per l’andata vinta 2-1. Basterebbe il pari. Non vincere contro la Macedonia farebbe tornare lo spauracchio playoff. Eviteremmo volentieri di arrivare a sfidare l’Ucraina nel duello vita o morte.

Tra novità e conferme, nei 29 si rivede Davide Calabria, assente dal giugno 2022. Jorginho, Buongiorno e Toloi tornano a vestirsi di azzurro cinque mesi dopo le Finals di Nations League. Spalletti pensa tanto al campionato, e si vede. Compaiono i nomi di Andrea Colpani, autore di una grandissima stagione finora nel Monza di Palladino, e di Andrea Cambiaso.

Come aveva anticipato la Gazzetta su Jorginho:

L’età, 31 anni, non è un problema se Bonaventura ne ha 34. Prima di un rinnovamento, c’è l’urgenza della qualificazione.

Tante le scelte davanti, non figura come già anticipato Zaccagni. Dentro Raspadori, probabilmente il più indiziato al posto da titolare al centro dell’attacco:

Abbondanza in attacco: Scamacca, Raspadori e Kean stanno facendo molto bene e ci saranno. In difficoltà mentale e fisica Immobile, anche se il gol al Feyenoord ha dato una bella carica: però il laziale oggi insegue. Dentro anche Zaniolo che gioca nell’Aston Villa e non è al momento coinvolto in inchieste. Non buone notizie per Zaccagni, uscito dolorante, ma in caso le fasce sono coperte con Politano, Orsolini ed El Shaarawy.

Di seguito la lista completa dei convocati:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Torino), Davide Calabria (Milan), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Andrea Colpani (Monza), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Moise Kean (Juventus), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).