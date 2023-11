Modugno (Sky): «Osimhen ha svolto terapie e lavoro personalizzato a Castel Volturno»

«Garcia ha rivisto in sala video con i calciatori gli errori fatti contro l’Union Berlino. Resta l’amarezza in tutto l’ambiente».

Il giornalista Sky Francesco Modugno ha dato ultimi aggiornamenti per quanto riguarda il Napoli, dopo la sconfitta contro l’Union Berlino, e la situazione legata all’infortunio di Victor Osimhen:

«Oggi il presidente era a Castel Volturno, Garcia con i calciatori ha rivisto in sala video con i calciatori gli errori di ieri sera contro l’Union Berlino. Resta l’amarezza in tutto l’ambiente. C’è la voglia di guardare avanti, ma anche di capire. Osimhen oggi è tornato a Castel Volturno ed è in cura con terapie e lavoro personalizzato».

LE PAROLE DI MELUSO SU OSIMHEN:

«È rientrato oggi. Farà degli esami strumentali, questo infortunio prevedeva 5-6 settimane di stop. Cercheremo di averlo in campo il prima possibile.»

IL NIGERIANO NON HA ANCORA RINNOVATO CON IL NAPOLI:

Gazzetta: Questione contratto Il discorso sul rinnovo dell’attuale accordo – in scadenza nel giugno 2025 – è sempre sullo sfondo, ma l’attaccamte nigeriano non ha mai condizionato il proprio rendimento a queste discussioni. Il permesso concessogli dal presidente De Laurentiis, per restare a casa due settimane, è stato un gesto di distensione, dopo le gravi incomprensioni sui famosi video offensivi postati dal club su Tik-tok e anche le successive dichiarazioni (poi minimizzate) del patron sulla presunta “stretta di mano” poi rimangiata del giocatore. Servirà riavviare una trattativa che si era completamente arenata e il club vuole provarci. Il giocatore e il suo agente Roberto Calenda restano in attesa. Ma al momento appare abbastanza complicato trovare un nuovo accordo. Più probabile che nella prossima estate le parti decidano di dirsi addio dopo aver trovato un’offerta soddisfacente per entrambi.

