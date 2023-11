Meluso: «Per Osimhen previste 5-6 settimane di stop, cerchiamo di averlo prima»

A Mediaset: «Stiamo parlando del rinnovo con Osimhen da qualche mese, è una trattativa che è andata un po’ per le lunghe: vedremo strada facendo»

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Union Berlino, gara valevole per il 4 turno del girone C di Champions League, Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Mediaset Infinity:

«Non dobbiamo farci ingannare dal periodo complicato dell’Union, le gare sono tutte da giocare. All’andata ci hanno messo in difficoltà, dobbiamo mettere in campo grande determinazione»

Meluso su Raspadori?

«Ë stato un investimento importante della società, c’è stato grande lungimiranza: è un ragazzo straordinario, anche umanamente. È uno dei titolari della nazionale italiana, questo ci riempie di orgoglio»

Osimneh?

«È rientrato oggi. Farà degli esami strumentali, questo infortunio prevedeva 5-6 settimane di stop. Cercheremo di averlo in campo il prima possibile»

Fiducia per il rinnovo?

«Ne stiamo parlando da qualche mese, è una trattativa che è andata un po’ per le lunghe: vedremo strada facendo»

Osimhen si era fatto male in Nazionale a metà ottobre nel corso della amichevole che oppone la Nigeria all’Arabia Saudita di Roberto Mancini. Era uscito al 54esimo, quando si era accasciato a terra

Anche Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Infinity a pochi minuti dalla sfida di Champions League contro l’Union Berlino:

«Come ha detto il mister, in Champions non ci sono gare facili. Non dobbiamo pensare al fatto che hanno perso 12 gare di fila, noi dobbiamo pensare solo a giocare un bel calcio, vincere, e portare a casa tre punti importantissimi»

Come sta andando il processo di costruzione di questo nuova Napoli?

«Non è il nuovo Napoli, questo è lo stesso Napoli che c’era con Spalletti. Ora con il nuovo allenatore cercheremo di assimilare le sue idee e metterle in campo»

