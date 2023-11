Luigi De Laurentiis: «C’è stato un confronto animato con i tifosi, smentisco espressioni o frase offensive»

Secondo una prima ricostruzione avrebbe insultato i tifosi del Bari: «Se non fosse per me non eravate qui, andate a fare in culo»

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha risposto alle accuse di questa mattina secondo cui avrebbe offese alcuni tifosi pugliesi dopo la sconfitta contro il Venezia. Sabato, al San Nicola, il Bari ha subito tre gol contro il Venezia. Alla fina del match una forte contestazione da parte della tifoseria indirizzata soprattutto alla dirigenza, di fatto la famiglia De Laurentiis.

Secondo una prima ricostruzione e secondo alcuni video che circolano sul web, Luigi De Laurentiis avrebbe risposto ad alcuni tifosi in malo modo:

«Se non fosse per me non eravate qui, andate a fare in c**o».

Su Instagram la risposta del presidente del Bari:

“Al fischio finale di Bari-Venezia, in tribuna, c’è stato un confronto animato con alcuni tifosi comprensibilmente delusi dal risultato.

Esprimere dissenso penso sia un diritto fondamentale per tutti, sempre nel rispetto per il lavoro, le professionalità, le persone.

Sebbene si trattasse di un momento emotivamente intenso per tutti, smentisco categoricamente di aver pronunciato espressioni o frase offensive nei confronti di chiunque.

Non è e non è mai stato il mio modo di affrontare confronti, critiche o discussioni”.

Corbo sulle contestazione a De Laurentiis

Sull’edizione napoletana di Repubblica, Corbo scrive:

“Si registrano intanto gelidi venti da Est sulla Filmauro. Il Bari prosegue a destini invertiti. La sconfitta interna di sabato, 0- 3 con il Venezia, provoca una inattesa contestazione verso Luigi De Laurentiis, 44enne figlio di Aurelio. Tifosi soddisfatti a Napoli nonostante la crisi recente dopo la pace di aprile, ostili a Bari pur con la risalita lampo dalla D alle soglie della A, sfumata per la genialità di Ranieri alla guida del Cagliari ( 11 giugno scorso) e l’attendismo di Mignani sulla panchina del Bari. De Laurentiis senior vince lo scudetto e fuggono sia Spalletti che Giuntoli. De Laurentiis jr conferma la sua generosità. Confermato Mignani, esonerato poi il 9 ottobre. E il ds Polito, che ricostruisce la squadra. Con poteri che a Napoli Meluso può solo sognare. Nel calcio qual è la legge che fa vincere?“

