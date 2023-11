Lindstrom ha giocato appena 158 minuti, mai trovato il feeling con Garcia (Repubblica)

Repubblica: non dipende solo dall’esplosione di Politano. Ha una duttilità tattica che gli consente di agire a sinistra ma anche da mezz’ala

Lindstrom non ha ancora trovato lo spazio per esplodere nel Napoli. E’ un dato di fatto. Adesso che il Napoli è nelle mani di Mazzarri, le cose potrebbero finalmente cambiare e il calciatore danese potrebbe finalmente avere l’occasione per mostrare a tutti le proprie qualità.

La Repubblica scrive:

“Jesper Lindstrom, l’investimento del mercato estivo, costato circa 30 milioni di euro per strapparlo all’Eintracht Francoforte.

In campionato ha racimolato appena 158 minuti in 7 partite. Ha sfiorato l’ora di gioco con il Lecce, per il resto è sempre entrato nel finale avendo poca possibilità di incidere”.

Dietro al poco minutaggio del giocatore ci sarebbe un rapporto mai sbocciato con Rudi Garcia:

“Il feeling con Rudi Garcia evidentemente non è mai sbocciato e non dipende soltanto dall’esplosione di Politano. Lindstrom – che è stato convocato dalla Danimarca nonostante le poche presenze in azzurro – spera di scrivere una nuova storia a cominciare dal match contro l’Atalanta. Ha una duttilità tattica che gli consentirebbe di agire a sinistra (per far rifiatare Kvaratskhelia) ma anche da mezz’ala oppure da trequartista”.

Anche il commissario tecnico della Danimarca, Kasper Hjulmand, ha parlato di Jesper Lindstrom, il giovane esterno d’attacco del Napoli che in questo inizio di campionato non ha trovato molto spazio. Con Garcia il danese ha totalizzato pochissimi minuti. Le aspettative su di lui erano molto alte, visto anche il prezzo che il Napoli ha pagato per averlo dall’Eintracht Francoforte.

Le parole di Hjulmand rilanciate da Viaplay:

«Credo ancora in Jesper Lindstrom, e credo ancora che possa fare bene a Napoli. Devono solo ritrovarsi. Il Napoli è una squadra da Champions League, è una squadra campione, e non arrivi lì da giovane e pensi solo di dover giocare. È un po’ troppo presto per trarre conclusioni. Non resterà seduto lì tutto il tempo, l’anno prossimo ci sarà la fase finale degli Europei, ma credo che sia ancora un po’ troppo presto per tirare le somme».

