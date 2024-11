L’Arsenal batte lo United e tiene viva la corsa al titolo in Premier League

0-1 all’Old Trafford. Adesso ai Gunners tocca fare il tifo per il Tottenham che giocherà contro il City martedì

All’Old Trafford l’Arsenal batte il Manchester United per 0-1 e tiene vive le speranze di vincere la Premier League. Adesso la squadra di Arteta è prima in classifica a +1 sul City che però ha una partita da recuperare. Nulla è ancora scritto, sarà tutto deciso alle battute finali. Intano il Manchester United continua a non passarsela bene. Per la squadra di Ten Hag si tratta della quattordicesima sconfitta stagionale. Allo United non resta che sperare di poter battere il City in finale di Fa Cup per cercare di rendere quantomeno dignitoso il finale di stagione.

Prestazione timorosa dell’Arsenal, ma in questa fase contano i risultati

Il commento del “Telegraph“:

Questa è stata una prestazione dell’Arsenal nervosa e un po’ timorosa, ma in questa fase avanzata del campionato è più una questione di risultati, non di prestazioni, e tre punti preziosi contro il Manchester United assicurano che la corsa al titolo arriverà almeno fino all’ultima giornata.

Una vittoria per 1-0, assicurata grazie al gol di Leandro Trossard al 20′, ha riportato l’Arsenal in cima alla classifica della Premier League, punto sopra il Manchester City e ora spera che i rivali del nord di Londra, gli Spurs, possano far loro un enorme favore martedì sera.

Il City ha vinto solo una volta su sei trasferte al Tottenham Hotspur Stadium, e mai in campionato. Lo United non è stato in grado di fare un favore ai rivali del derby qui, ma forse gli Spurs lo faranno con l’Arsenal.

L’Arsenal è, insieme a Manchester City e Liverpool, in corsa per vincere la Premier League. L’anno scorso Arteta stava per vincere il campionato, ma fu la squadra di Guardiola alla fine a prevalere. Il Telegraph paragona i gunners al Tottenham di Mauricio Pochettino: un quasi top club che deve solo essere ammirato.

L’Arsenal di Mikel Arteta rischia di diventare come gli Spurs di Mauricio Pochettino. Ma il riconoscimento al tecnico spagnolo per aver fatto un lavoro così buono non sarà una consolazione, se concluderà la sua avventura all’Arsenal senza una Premier League o una Champions. Sono ancora in corsa per la Premier, ma rischiano di finire nel baratro; tre sconfitte in una settimana significherebbero che la stagione è effettivamente finita per vincere qualche trofeo. Ciò comporterà l’inevitabile domanda “quale sarà il futuro di Arteta?” La sfida sarà in che modo continuare ad “essere grande” anche nel calciomercato. L’Arsenal ha bisogno di un calciatore alla Rice, ma in attacco.

ilnapolista © riproduzione riservata