Pestaggio di Iovino, Fedez: «Io non c’ero. E comunque quale massacro, tre giorni dopo era a Ibiza»

Al Salone del libro: «La verità è che se non ci fosse il mio nome di mezzo non ci sarebbero fascicoli che spuntano e non ci sarebbe notizia»

Fedez, presente al Salone del libro di Torino per discutere di salute mentale, ha smentito di essere stato presente al pestaggio di Cristiano Iovino, il personal trainer di Ilary Blasi.

«Io non c’ero, e quindi? E comunque, quale massacro? Mi dicono che tre giorni dopo questa persona fosse a ballare a Ibiza».

Fedez: «Se non ci fosse il mio nome di mezzo non ci sarebbe notizia»

«La verità è che se non ci fosse il mio nome di mezzo non ci sarebbero fascicoli che spuntano e non ci sarebbe notizia», ha continuato il rapper».

Le testimonianze e le telecamere confermano la presenza di Fedez al pestaggio di Cristiano Iovino, il personal trainer di Ilary Blasi. La Stampa fornisce ulteriori indicazioni sul caso. Iovino per ora non ha presentato denuncia ed è improbabile che lo faccia. Di mezzo ci sarebbero i rapporti tra Curve utlrà.

“I guardiani che alle 3,30 del 21 aprile hanno assistito al pestaggio del personal trainer dei vip Cristiano Iovino. Ma, come gli investigatori, anche loro hanno ascoltato la testimonianza dei colleghi. Tra le nove persone scese dal minivan di colore scuro hanno riconosciuto Fedez: «C’era lui, una ragazza e anche il suo bodyguard», l’istruttore di kickboxing Christian Rosiello, presenza fissa della Curva Sud e amico stretto del leader indiscusso del tifo rossonero, Luca Lucci. A confermarlo, nonostante le immagini rese meno nitide dalla pioggia, ci sarebbero i filmati delle telecamere di sorveglianza del palazzo”.

Iovino “agli investigatori, non ha detto una parola sull’aggressione e non ha voluto presentare una querela neanche quando è stato convocato qualche giorno più tardi. Per gli investigatori non è stato difficile collegare la spedizione punitiva sotto casa di Iovino alla rissa che si era verificata poco prima al «The Club» di corso Garibaldi, dove «sono volati calci, pugni e bicchieri di vetro». Una lite che sarebbe partita proprio da un apprezzamento di troppo rivolto da Iovino a una ragazza che era lì con Fedez. Testimonianze e immagini della serata dimostrano la presenza del cantante, in compagnia della ragazza, del rapper Taxi B e, sembrerebbe, di almeno altri due ultras rossoneri (uno di peso) oltre al bodyguard Rosiello, già fotografato con lui, lunedì, all’ingresso del Tribunale di Roma“.

