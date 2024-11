De Laurentiis spinge per Conte, ma Chiavelli pensa sia un azzardo economico (calciomercato.it)

L’amministratore delegato, che ha un peso enorme nelle scelte del Napoli, preferirebbe puntare su Pioli o Gasperini

Napoli, De Laurentiis prova ad accelerare per Conte ma l’amministratore delegato Chiavelli preferirebbe puntare su profili come quelli Pioli e Gasperini

Lo scrive Mirko Calemme su calciomercato.it:

“In cima alla lista del patron, da ottobre scorso, c’è sempre e solo il nome di Antonio Conte. Nei giorni scorsi i contatti con il salentino si sono riaccesi dopo una fase di stallo che aveva visto in ascesa le quotazioni di Pioli e Gasperini. La prima bozza di proposta a Conte prevede un ingaggio con una base fissa (lontana dalle richieste del mister, superiori agli 8 milioni di euro) che incrementerebbe in base agli obiettivi raggiunti”.

Conte non convince Chiavelli

“La sua idea convince gran parte della dirigenza (con Manna, ovviamente, in prima fila), ma non uno dei suoi uomini di fiducia: Andrea Chiavelli. L’amministratore delegato, anche se si vede pochissimo allo stadio e davanti alle telecamere, ha un peso enorme nelle scelte del Napoli e, a suo avviso, la scommessa Conte sarebbe troppo rischiosa dal punto di vista economico. Chiavelli preferirebbe puntare su Pioli o Gasperini, e le riflessioni di questi giorni dipendono principalmente dai suoi dubbi. Per quanto le obiezioni dell’ad rappresentino un ostacolo, l’ultima parola spetterà, come sempre, al presidente“.

Pedullà fornisce ulteriori aggiornamenti sulla trattativa che potrebbe portare Conte sulla panchina del Napoli. Secondo il giornalista esperto di calciomercato, tutto dipende da De Laurentiis. L’allenatore ha avanzato delle richieste al presidente tutto sommato accessibile. Se decide di affondare, Conte può vestirsi d’azzurro.

Scrive Pedullà:

De Laurentiis ha le carte in mano: se decide di affondare, ha chance di andare in porto. Conte ha chiesto una base di 7 milioni più un paio di bonus, ripartire eventualmente senza coppe non sarebbe un problema, l’organico andrebbe aggiustato con 4 interventi nell’undici titolare. La Juve (che aspetta Thiago Motta) mai è stata su Conte, il Milan fino a oggi non ha mosso i passi che il popolo rossonero vorrebbe. De Laurentiis ha le carte in mano e la disponibilità dell’allenatore salentino, ora dipende da lui. Conte per il Napoli significherebbe zittire i malumori di una stagione pessima amplificata dagli ultimi risultati negativi. Quindi, occhio.

