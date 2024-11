Djokovic: «Dopo il colpo alla testa ho avuto nausea e vertigini per un’ora. Farò esami medici»

Dopo la sconfitta a Roma: «Non so se dipende da questo la mia sconfitta. Mi sentivo come se un altro avesse indossato i miei panni»

Oggi c’è stata l’eliminazione a sorpresa di Djokovic dal torneo di Roma. Il tennista serbo non ha ancora trovato la sua forma migliore in questa stagione e adesso il numero 1 è a rischio per Parigi.

Queste le parole di Djokovic dopo la sconfitta.

Come spiegheresti questa tua brutta partita?

«Innanzitutto complimenti al mio avversario. Questa è la prima volta che lo affronto. È un giocatore di grande qualità, con un gioco completo. Non sono riuscito a trovare buone sensazioni in campo, sui miei colpi. Ero completamente fuori strada».

Questo è collegato all’incidente della bottiglia d’acqua di venerdì sera?

«Non lo so, a dire il vero. Devo verificare. È possibile. Non lo so. Devo fare degli esami medici per vedere cosa sta succedendo. L’allenamento di sabato è stato diverso. Ho fatto un allenamento semplice. Non ho sentito niente di diverso, ma non stavo nemmeno come le altre volte… Oggi, sotto forte stress, è stato piuttosto complicato, non in termini di dolore, ma in termini di equilibrio. Non c’era coordinamento. Ero un giocatore completamente diverso rispetto a due giorni fa».

Djokovic: «Colpo della borraccia? È stato un incidente inaspettato»

Puoi dirci di più su cosa è successo nel corridoio quando hai ricevuto la bottiglia d’acqua?

«L’abbiamo visto nel video, molto chiaramente, per me è stata una situazione sfortunata. È stato un incidente, il ragazzo si è sporto dalla staccionata, la bottiglia è caduta dallo zaino direttamente sulla mia testa. Questo è stato ovviamente inaspettato. Non ho nemmeno alzato lo sguardo. Ho sentito un colpo molto forte alla testa. Mi ha colpito molto».

Djokovic poi racconta come si è sentito dopo la botta: «Poi ho ricevuto cure mediche. Per un’ora ho avuto nausea, vertigini, sangue, tante cose diverse. Sono riuscito a dormire. Avevo mal di testa. Il giorno dopo andava tutto bene, quindi ho pensato che stessi bene. Forse va bene. Forse no. Oggi in campo mi sono sentito come se un altro giocatore fosse entrato nei miei panni. Nessun ritmo, nessun tempo, nessun equilibrio su nessun tiro. È un po’ preoccupante».

