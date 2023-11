Lindstrom, il ct della Danimarca: «Credo ancora in lui, non resterà ancora a lungo in panchina»

«Credo ancora che possa fare bene a Napoli, devono solo ritrovarsi lui e il club. L’anno prossimo ci sarà la fase finale degli Europei»

Il commissario tecnico della Danimarca, Kasper Hjulmand, ha parlato di Jesper Lindstrom, il giovane esterno d’attacco del Napoli che in questo inizio di campionato non ha trovato molto spazio. Con Garcia il danese ha totalizzato pochissimi minuti. Le aspettative su di lui erano molto alte, visto anche il prezzo che il Napoli ha pagato per averlo dall’Eintracht Francoforte.

Le parole di Hjulmand rilanciate da Viaplay:

«Credo ancora in Jesper Lindstrom, e credo ancora che possa fare bene a Napoli. Devono solo ritrovarsi. Il Napoli è una squadra da Champions League, è una squadra campione, e non arrivi lì da giovane e pensi solo di dover giocare. È un po’ troppo presto per trarre conclusioni. Non resterà seduto lì tutto il tempo, l’anno prossimo ci sarà la fase finale degli Europei, ma credo che sia ancora un po’ troppo presto per tirare le somme».

Sulla situazione di Lindstrom al Napoli ne ha scritto anche la stampa italiana

Il Corriere dello Sport:

“Il colpo dell’anno di nome Lindstrom, 25 milioni investiti da Aurelio dopo aver trattenuto Osi, Kvara e Zielinski. Venticinque milioni che fanno di Jesper la riserva d’oro del momento: con l’Union è entrato all’87’ e ha giocato 10 ottimi minuti. Pochini, certo, ma c’è chi come Elmas non ha proprio visto il campo“.

La Repubblica:

“A Napoli, Jesper Lindstrøm ha pagato un gigantesco equivoco, imputabile in parte all’ex ds Cristiano Giuntoli, oggi alla Juventus, e in parte al tecnico Rudi Garcia. Comprata a 25 milioni dall’Entracht Francoforte, la mezzala danese doveva rimpiazzare Zielinski, ma il polacco è rimasto a Castel Volturno, e il 23enne di Taastrup deve ora contendere il posto a Kvaratskhelia o Politano come esterno di attacco. «Un compito non facile», riconosce il suo allenatore, che lo ha schierato per 127 minuti in campionato e 9 in Champions“.

