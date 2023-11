Leao esce dopo 8 minuti contro il Lecce, infortunio alla coscia destra

Strappo muscolare per il portoghese. Al suo posto, entra Okafor.

Finisce dopo otto minuti la partita di Rafael Leao contro il Lecce per uno stiramento muscolare alla coscia destra.

L’attaccante portoghese del Milan ha sentito tirare e ha richiamato subito la panchina per il cambio. Al suo posto è entrato Okafor.

Nei primi dieci minuti di match, il risultato è fermo sullo 0-0.

SACCHI SUL PORTOGHESE:

Direi che ieri sera il Milan ha messo in mostra queste qualità. Ma avete visto la potenza, le accelerazioni e la forza di Loftus-Ceek? A centrocampo ha sempre avuto la lucidità per respingere gli attacchi avversari e l’energia per riproporsi in avanti. È stato bravissimo, ma devo ammettere che mi sono piaciuti tutti. Hanno battagliato, hanno sofferto tutti assieme, si sono dimostrati un collettivo.

Da sottolineare la grande prestazione del portoghese. Il portoghese, che a mio avviso ha qualità impressionanti e mi arrabbio ogni volta che non le sfrutta (perché è proprio un peccato…), è rientrato per dare una mano ai compagni in fase di contenimento, ha piazzato una serie incredibile di scatti e in questo modo, oltre a creare problemi al Paris Saint-Germain, ha dato coraggio a tutta la squadra.

PIOLI SU LEAO:

«Io penso che Rafa sia contento di avere un allenatore come me e penso che ora lo sia di più».

