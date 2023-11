L’Arabia Saudita serve a Infantino per finanziare la sua “guerra” alla Uefa (Telegraph)

La Fifa sta vincendo: ha isolato Uefa e Conmebol, punta a soffiare a Ceferin le ricchezze del calcio per club

Anche se suona male di questi tempi, c’è una metaforica “guerra” da un po’ tra la Fifa e la Uefa per accaparrarsi le ricchezze televisive del calcio mondiale. E Infantino la sta vincendo. Ecco a cosa servono i Mondiali del 2034 assegnati quasi d’imperio all’Arabia Saudita: a finanziare la guerra di Infantino. Lo scrive senza mezzi termini Sam Wallace sul Telegraph.

“Il presidente della Fifa Gianni Infantino ora saldamente alleato con l’Arabia Saudita come partner che può finanziare il suo tentativo di lottare per le ricchezze televisive del gioco del club d’élite”, scrive.

“I progetti di Infantino cercano di sfidare il vecchio ordine del calcio mondiale. Infantino vuole entrare nel redditizio mercato dei diritti mediatici per il calcio dei club, attualmente dominato dalla Uefa e dalla sua Champions League – e dalla Premier League. Cerca di farlo con la Coppa del Mondo per club Fifa recentemente ampliata a 32 squadre, che verrà lanciata in quel formato nel 2025. Per finanziarla ha bisogno di un ricco alleato come l’Arabia Saudita”.

“Infantino è ben consapevole del potere della Uefa. A differenza della Fifa, si tratta di una presenza annuale nella vita dei tifosi, con i diritti mediatici di punta della Champions League destinati a salire fino a 4,5 miliardi di euro a stagione. Con gli Europei e la Nations League – le tre competizioni redditizie gestite dalla Uefa – le sue entrate in un periodo di quattro anni ammontano a circa 21 miliardi di euro e superano di gran lunga gli 8 miliardi di euro delle finali della Coppa del Mondo maschile, una volta ogni quattro anni”.

“Lo scandalo Fifa del 2015 ha inaugurato quella che Infantino ama chiamare Nuova Fifa”. “Infantino non ha solo introdotto un voto per paese, ma ha anche organizzato corse con un solo cavallo. Per il 2030 non ci sarà alcuna opposizione alla candidatura alla confederazione tricontinentale di Spagna, Portogallo, Marocco, Uruguay, Argentina e Paraguay. Il ritiro dell’Australia dal processo 2034 lunedì significa che non ci sarà alcuna opposizione all’Arabia Saudita. La nuova Fifa potrà anche essere una democrazia con 211 voti, ma quando tra un anno le federazioni nazionali voteranno al congresso della Fifa ci sarà un solo candidato sulla scheda elettorale”.

Il Telegraph spiega la rivoluzione della Fifa organizzata da Infantino per “megablocchi” e alleanze di conseguenza. “Ha la Concacaf – Nord e Centro America – che ottiene 41 voti. Ha l’Africa, la federazione CAF, che ha 54 voti. Così anche la Confederazione asiatica di calcio con 47 voti”.

“Vuol dire che Infantino può fare a meno di corteggiare l’Uefa e i suoi 55 voti. Sa Aleksander Ceferin vede la Fifa come una minaccia diretta. La Conmebol sudamericana ha avuto alleanze con Uefa e Fifa in momenti diversi. Ma nonostante la storia e il prestigio di tutti i suoi membri, la Conmebol ha solo dieci voti”. Il potere di Infantino “scorre attraverso tre confederazioni chiave. Il presidente della Fifa può bypassare le voci dissenzienti come quelle della Uefa. I presidenti delle federazioni calcistiche inglese e tedesca siedono nel Consiglio della Fifa, anche se ciò significa ben poco in termini di potere. Sono il vecchio mondo del calcio”.

