Il sistema giudiziario svizzero protegge Infantino, processarlo lì non ha senso (Süddeutsche)

I giornali tedeschi sono gli unici a criticare il proscioglimento del boss della Fifa per mancanza di prove. La Faz scrive di “resa dei conti ipocrita”

Per leggere qualcosa che vada oltre la semplice notizia del proscioglimento di Gianni Infantino in Svizzera, per il caso sugli incontri “segreti” con il procuratore federale Michael Lauber, bisogna andare in Germania. I quotidiani tedeschi hanno una passione per il Presidente della Fifa, e ovviamente commentano perbene la vicenda.

La Faz scrive di “resa dei conti ipocrita”

La Süddeutsche Zeitung, probabilmente il giornale più critico su Infantino del mondo, dedica al fatto ben tre pezzi (uno è titolato “Almeno adesso si ricorda l’acconciatura”…). Lo sapevano, alla SZ, che sarebbe finita così: “L’unica cosa sorprendente è che ci sia voluto così tanto tempo per arrivare a questa conclusione, che era così ovvia in anticipo. In effetti, a chi conosceva le procedure giudiziarie svizzere dal 2021 era chiaro che il caso era chiuso”. Il problema è proprio il sistema giudiziario svizzero troppo legato al potere.

“Quando le cose si mettono male, gli svizzeri si proteggono così attentamente che il verdetto è in realtà facile da prevedere. Guarda l’urlo di trionfo di Infantino. Ciò solleva lentamente la questione di quanto sia sensato continuare a condurre procedimenti in Svizzera contro funzionari sportivi che sono perfettamente collegati alla politica”.

La Süddeutsche spiega cosa è successo con un esempio curioso: “La madre entra nella stanza. Tuo figlio è seduto lì con gli amici, con la bocca ricoperta di cioccolato. Davanti a loro c’è l’imballaggio vuoto. Hai mangiato tutta la cioccolata? grida la madre, ma i bambini assicurano che non sono stati loro: un uccellino è volato attraverso la finestra e ha rubato la tavoletta. Così è stato, potete testimoniarlo tutti! Sciocchezze! grida la mamma. La finestra è chiusa! E hai la bocca imbrattata! I piccoli insistono: hanno chiuso la finestra perché l’uccellino non tornasse, e perché le bocche erano imbrattate? beh: non ne ho idea! La madre si arrende. Perché: ha forse prove evidenti che non sia stato come sostengono i piccoli?”

E quindi, tradotto nella realtà, per il giornale tedesco anche per Infantino “i fatti sono del tutto evidenti. Quattro uomini con alte cariche si riuniscono per un incontro potenzialmente punibile, organizzato in modo molto discreto. Programmazione, arrivo, incontro in hotel. Ora il pubblico ministero vuole sapere quale fosse l’argomento della riunione silenziosa. Ma le persone di alto rango, compreso il procuratore federale e il boss del calcio mondiale, non hanno alcuna spiegazione neanche lontanamente credibile. Perché purtroppo è successo qualcosa di incredibile: è arrivato un uccellino e s’è portato via tutta la loro memoria!”

“I legali conducono processi circostanziali contro sospettati che si scagionano a vicenda nel modo più assurdo. E che poi dovranno difendersi oltre ogni ragionevole dubbio. Ma quando si tratta del sistema giudiziario svizzero, questo non ha importanza. Quando si tratta di funzionari sportivi o anche dei tuoi migliori esponenti, vedi solo quello che vuoi vedere. Il resto è mancanza di prove“.

