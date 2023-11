L’agguato dei milanisti ai tifosi del Psg è stata una vendetta, a Parigi anche ultras del Napoli (Corriere)

A colpire sono stati certamente gli ultrà rossoneri della Curva Sud. I napoletani gemellati con il «Collectif Ultras Paris»

L’agguato dei milanisti ai tifosi del Psg è stata una vendetta, a Parigi anche ultras del Napoli. Lo scrive il Corriere della Sera.

Una notte di guerriglia che segna la vigilia del match tra Milan e Paris Saint-Germain di Champions League. Una partita già considerata ad alto rischio dalle forze dell’ordine. Perché all’andata, il 25 ottobre, milanisti e parigini erano venuti alle mani in tribuna prima di essere separati dagli steward. Un precedente che potrebbe essere alla base della «vendetta» di lunedì sera, poco dopo la mezzanotte, tra la movida dei Navigli. In quella partita in tribuna c’erano anche tifosi del Napoli (con uno striscione) che da anni sono gemellati con il «Collectif Ultras Paris» il gruppo di supporter organizzati «ufficiali» del Psg. Nella curva francese ci sono però altri ultrà in dissenso con la società e responsabili in questi anni di incidenti e tensioni all’interno della stessa tifoseria.

L’agguato dei milanisti sui Navigli

L’altra sera sui Navigli, però, a colpire sono stati certamente gli ultrà rossoneri della Curva Sud. Un agguato, come lo definiscono gli inquirenti, sul quale ora indaga la Digos coordinata dal pm Luca Poniz che ha aperto un fascicolo per lesioni e danneggiamento. La polizia è al lavoro sui filmati delle telecamere. E sui molti video amatoriali degli incidenti. Il sospetto degli investigatori è che dietro un agguato così chirurgico ci sia la mano dei vertici della Curva. Ma al momento non risultano indagati. Ieri lunga gionata di tensione con il timore di vendette dei parigini. Corteo con fumogeni e petardi. Nessun incidente ma Milano blindata come non succedeva da anni.

ilnapolista © riproduzione riservata