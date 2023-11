Tifoso Psg grave in ospedale, guerriglia a Milano sui Navigli (Repubblica)

Imboscata dei milanisti. L’uomo, 34 anni, ha subito due coltellate: alla testa e alla gamba. Fermati e identificati 73 tifosi francesi

Tifoso Psg grave in ospedale, guerriglia a Milano. Lo riporta anche Repubblica.

Un tifoso di 34 anni del Paris Saint-Germain, che in serata giocherà con il Milan a San Siro, è rimasto gravemente ferito in una rissa con tra supporter francesi e una cinquantina di tifosi rossoneri nella tarda serata di ieri nella zona dei Navigli, tra le più note della movida milanese.

È stato colpito con due coltellate, sembra alla testa e a una gamba, ed è stato trasportato in condizioni gravi all’ospedale Policlinico di Milano. La rissa è scoppiata alla presenza di numerose persone che sono fuggite dai tavoli dei locali.

La nota della Questura: fermati e identificati 73 tifosi francesi

Secondo una nota della Questura, la polizia ha fermato e identificato 73 cittadini francesi tifosi del Psg. Successivamente, 5 minuti dopo la mezzanotte, un gruppo di circa cinquanta persone, presumibilmente tifosi del Milan come appurato da testimonianze, è giunto dall’Alzaia Naviglio Pavese per dirigersi su Ripa di Porta Ticinese ove si trovavano tifosi del Psg e dando vita a una serie di azioni violente per poi darsi alla fuga in via Argelati.

Scontri pesantissimi ai Navigli tra ultras del Milan e del PSG.

Una cinquantina di ultras milanisti avrebbero effettuato un raid con lancio di bengala e fumogeni.

Ci sono state anche “cariche di alleggerimento” contro i sostenitori del Psg in piazza XXIV Maggio.

Botte anche nel quartiere cinese.

Pochi minuti dopo l’una di notte, una Volante è intervenuta in via Paolo Sarpi per una lite tra 15 tifosi del Paris Saint-Germain e 10 cittadini cinesi. La lite, che non ha portato danni a cose, è stata risolta dall’intervento delle forze dell’ordine e non si è reso necessario l’intervento dell’assistenza sanitaria del 118.

