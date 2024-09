Il Napoli ha ritrovato la dignità (Corsera)

C’è un’anima anche quando si soccombe. C’è il coraggio, che per ottanta minuti ha retto contro i galacticos

Il Napoli ha ritrovato la dignità, scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava.

C’è un’anima anche quando si soccombe, e c’è la forza della ritrovata dignità che il Napoli mette in campo contro la squadra dei record, nel tempio del calcio internazionale. Poi c’è il coraggio, che per ottanta minuti ha retto contro i galacticos. Dal sogno qualificazione si è passati al crollo nell’ultima curva della gara.

La sconfitta, un po’ pesante nel punteggio, arriva nei minuti finali, i partenopei dovranno aspettare l’ultima col Braga che ha pareggiato con l’Union Berlino per qualificarsi agli ottavi (il Napoli può anche perdere ma con un solo gol di scarto) ma hanno il grande merito di uscire dal Bernabeu a testa alta.

LA CONFERENZA DI MAZZARRI

Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri ha parlato in conferenza dopo la sfida di Champions contro il Real Madrid.

Mazzarri ha la febbre.

«Credo che abbiamo fatto una buna gara se non ottima fino anche al 2-2 in una partita del genere isto errori che dobbiamo evitare, avevamo il Real Madrid non l’ultimo arrivato. Paghi gli errori, sul 2-2 abbiamo sbagliato noi un paio di ripartenze. Avevo sensazione di andare in vantaggio noi e poi abbiamo preso gol, poi ci sta il quarto.

«Zielinski si è fatto male, era stanco, ammonito, Elmas ha fatto molto bene finché è rimasto nel mezzo. Fra tre giorni abbiamo un’altra gara importante, abbiamo diverse defezioni, siamo un po’ condizionati in certe scelte».

«Eravamo in svantaggio, nel secondo tempo abbiamo schiacciato il Real Madrid, siamo rientrati in campo da grandissima squadra. Non mi sembra che loro abbiano avuto grandi occasioni da gol quando eravamo in parità numerica. Quel tiro da fuori ha rotto l’equilibrio».

«Meret ha fatto bellissime parate, sul tiro era anche coperto da Natan, lo ha anche un po’ ingannato. ha fatto molto bene, due tre parate decisive, poi sul gol si può discutere. È tornato da un infortunio, come Osimhen»

«Osimhen aveva dinamicità superiore, quando stava tanto tempo fermo cambia, bisogna supportarli. Sul campo lavoriamo per migliorare la sua condizione».

