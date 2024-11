Spalletti non risponde alla domanda sul Napoli (finalmente) VIDEO

Per la prima volta, Spalletti, evita di rispondere ad una domanda sul Napoli fingendo di non capire

Spalletti ancora protagonista. Oggi durante la presentazione di Vivo Azzurro Tv il ct della Nazionale, ex allenatore del Napoli ha ricevuto da una giornalista una domanda sulla situazione del Napoli

«La addolora vedere il Napoli così, ora che si sta per chiudere il campionato?».

La non risposta di Spalletti

Per la prima volta, Spalletti, evita di rispondere e non parla del Napoli. Forse infastidito dalla domanda, la raggira, con la sua istrionica ironia e finge di non aver capito: “Prego?”, poi di fronte alle insistenze dprosegue con “Prego? Prego? Prego?”, prima di andare via.

Negli ultimi tempi Spalletti non aveva perso occasione per parlare del Napoli ed anzi quasi giorno ha regalato la sua perla di rancore: prima per Ancelotti: «Ancelotti è stato fortunato contro il Bayern, qualche svista arbitrale c’è stata», poi di nuovo per De Laurentiis: «Avevamo tutto per dare seguito a ciò che abbiamo vinto. Bisognerebbe essere a conoscenza di tante cose. Io voglio bene a tutti, perdono tutti, ma non dimentico».

In principio fu il troppo amore («lascio per troppo amore»). Ora, un anno dopo, la versione è cambiata: «Non sono andato via da Napoli per paura. A Napoli avevamo tutto per dare seguito a ciò che abbiamo vinto. Bisognerebbe essere a conoscenza di tante cose. Io voglio bene a tutti, perdono tutti, ma non dimentico. Non dico perché sono venuto via, ma non per paura. Ho avuto i miei motivi».

Visto che continua a parlare del Napoli, ne desumiamo che la versione di Luciano Spalletti cambierà ancora. Possiamo comprendere le reali motivazioni dell’uomo. Lavorare con Aurelio De Laurentiis dev’essere un’impresa poco simpatica, per usare un eufemismo. Ed è questa la chiave da non dimenticare. Dall’addio in poi, ogni successiva dichiarazione di Spalletti va sempre letta in controluce per darsi la risposta alla domanda: “qual è il comportamento che più danneggia De Laurentiis?”.

