Scatto del Napoli per Buongiorno. Arriva la prima offerta ufficiale

Lo scrive calciomercato.com. Gli azzurri avevano già provato a prendere il centrale del Torino a gennaio, offrendo 25 milioni + Ostigard.

Il Napoli dovrà rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. In 36 gare di campionato quest’anno ha subito 46 gol, lontano dai livelli dello scorso anno in cui subì 28 reti in 38 partite. Tra i tanti nomi sondati c’è Alessandro Buongiorno, capitano del Torino che fa gola a parecchi club in Italia e all’estero.

Il Napoli ci prova per Buongiorno: la valutazione del difensore è di circa 30 milioni

Secondo quanto riportato da calciomercato.com:

Sul difensore classe ’99 ci sono anche Milan e Tottenham. Chi invece potrebbe portare un’offerta concreta sul tavolo del Torino è proprio il Napoli, deciso ad anticipare la concorrenza portandosi avanti con una proposta ufficiale: la valutazione del giocatore gira intorno ai 30 milioni di euro, non è escluso che possano essere inserite alcune contropartite. Il Napoli aveva provato già a gennaio a prendere Buongiorno, presentando un’offerta da 25 milioni più il cartellino di Ostigard. Ma non è bastata. A metà stagione il Torino non voleva privarsi del suo capitano. Oggi però lo scenario è diverso, il presidente Cairo è consapevole che arriveranno proposte per il difensore e verranno valutate insieme all’agente del giocatore.

Scriveva il Corsport il 23 aprile:

Ventiquattro anni. Una coincidenza, magari anche un parametro, di certo la proiezione nel futuro del Napoli che sarà. Fatto sta che il database del mercato è pieno di giovani e rampanti ventiquattrenni, giocatori di ogni ruolo che per un’incredibile casualità hanno tutti la stessa età: da Alessandro Buongiorno a Jonathan David, passando per Marco Brescianini e Mateo Retegui, tutti sotto osservazione. Qualcuno anche inserito nella categoria: “obiettivi primari”. È il caso di Buongiorno, uno dei difensori centrali più ambiti sul mercato italiano. Piuttosto che investire per un profilo di spessore ma non riconosciuto di primissima fascia, il Napoli ha preferito aspettare, ha scelto di attendere l’estate per valutare quali e quante opportunità. Sai com’è, a giugno le cose cambiano e vecchi amori possono fare giri immensi e poi tornare: tipo Jean-Clair Todibo, il gigante della difesa del Nizza. Età? Manco a dirlo: 24 anni.

ilnapolista © riproduzione riservata