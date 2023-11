Il Napoli ha ritrovato giocatori che avevano un po’ deluso, tipo Anguissa (Gazzetta)

Vittoria convincente contro l’Atalanta, Osimhen ritrovato e voglioso come ai tempi belli, un Kvara di nuovo irresistibile

La Gazzetta dello Sport analizza la vittoria di ieri pomeriggio del Napoli contro l’Atalanta, una vittoria che porta con sé diversi segnali positivi per il nuovo tecnico. Tante le note positive della vittoria, soprattutto il gioco ritrovato di calciatori che fin qui avevano deluso le aspettative dei tifosi e non solo come Anguissa.

“Buona la prima. Buonissima la prima. Walter Mazzarri non poteva sperare di meglio per il suo ritorno sulla panchina del Napoli. Una vittoria convincente, anche un pizzico di fortuna che non guasta mai, con la zona Champions rinforzata proprio per aver allungato sull’Atalanta (e sulla Fiorentina) battuta a casa sua. Osimhen ritrovato e voglioso come ai tempi belli, un Kvara di nuovo irresistibile e altre buone notizie che arrivano da giocatori che fin qui avevano un più deluso, tipo Anguissa”.

Ovvio che si tratta di un miracolo e che il Napoli dovrà ancora lottare per uscire dall’incertezza e provare a ritrovare il gioco che l’ha reso grande nella scorsa stagione, ma Mazzarri, “il tecnico di tante battaglie è riuscito a battere i tasti giusti, in primis quelli delle motivazioni e dell’unità di gruppo”

Anche Mazzarri ieri sera ha parlato della sorpresa del feeling che è nato con la squadra

«Non posso dirlo, ma le vittorie ed il modo con cui l’allenatore si comporta col giocatore aiuta ad instaurare un rapporto. Di solito i miei gruppi in 23 anni ce ne sono stati pochi che non sono stati così. Anguissa mi ha stupito, è uno di quelli che è arrivato per ultimo e dopo un’ora di chiacchierata c’è stato subito feeling. Tutto è stato molto positivo, non era sicuro che Frank potesse giocare così sin da subito».

Mi aspettavo questa risposta dopo pochi giorni? «No»

Mazzarri su Osimhen: «Un campione, mi avevano detto che poteva fare 20-25 minuti. Peccato, lo vorrei molto di più (ride, ndr). Mette in apprensione le difese, sono sempre in due a raddoppiarlo. Mi dispiace per Simeone, avrei voluto impiegarlo. Raspadori però in Nazionale aveva fatto bene, in quel ruolo lì siamo coperti ed ho l’imbarazzo della scelta. Osimhen però è sopra a tutti, è normale».

Elmas? «Vedendolo con la Macedonia, dove è un leader, potrebbe far meglio anche da mezz’ala. Fatemelo conoscere però, spero di avere una settimana per valutarli in allenamento: venire ad allenare questi ragazzi è un piacere».

Mazzarri su Olivera: «Non mi sembra un infortunio leggero, farà degli accertamenti ma non è qualcosa di lieve bensì più importante».

