Greenwood, valutato 30 milioni. Il Napoli lo vuole, lo United vuole cederlo (Corsport)

Il Getafe vorrebbe trattenerlo in prestito. Il presidente ha detto: «Al 90% proseguirà con noi. Lui vuole continuare e noi siamo d’accordo».

Greenwood è un’idea forte per l’attacco della prossima stagione del Napoli, ma, come scrive il Corriere dello Sport, l’operazione non è semplicissima considerando che il Getafe pensa di prolungare il prestito dallo United.

“Il Napoli lo segue con estrema attenzione, ma qualche giorno fa il presidente del club spagnolo, Angel Torres, ha spiegato che il giocatore di proprietà del Manchester United vorrebbe proseguire la sua esperienza esattamente dove si trova oggi. Aggiungendo che le possibilità di conferma sono molto elevate. «Al 90% proseguirà con noi. Lui vuole continuare e noi siamo d’accordo». Già, ma bisogna vedere cosa pensa lo United: il Getafe ha chiesto il rinnovo del prestito, mentre gli inglesi vorrebbero cederlo a titolo definitivo e dialogano con il Napoli (valutazione 30 milioni). Piace anche alla Juve”.

Quello che conta però è ovviamente il parere del club inglese che ne detiene la proprietà e che, secondo The Athletic preferirebbe una cessione definitiva.

Contatti tra Napoli United per Greenwood

Il Napoli ha preso contatti con il Manchester United per un possibile accordo per Mason Greenwood. 22 anni, dovrebbe lasciare definitivamente il club della Premier League quest’estate dopo aver trascorso la stagione in prestito al Getafe in Spagna. La sua forma ha impressionato in Liga dove ha segnato 10 gol in 34 presenze.

Greenwood potrebbe essere l’attaccante del Napoli chiamato a sostituire Victor Osimhen nella prossima stagione. In realtà Greenwood è tipicamente un’ala destra e quindi sarebbe il sostituto naturale di Politano, ma ha già dimostrato di saper giocare anche nel ruolo di punta centrale o come ala sinistra. Il Getafe vorrebbe un secondo prestito, ma lo United vorrebbe una cessione, ma se non arriva se un’offerta accettabile sarebbe preso in considerazione e anche il prestito. Il suo attuale contratto scade nel giugno 2025 e include un’opzione di estensione di un anno che può essere attivata se il club decide di farlo.

