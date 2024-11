Max Giusti: «La parodia di De Laurentiis? Pare che non gli faccia piacere» (Gazzetta)

«Spero si possa ricredere. Per me è una bellissima parodia, forse la più bella che abbia mai fatto».

«Beh, non tutti sono Lotito. Quando ho pensato di rappresentarlo, ormai più di 18 anni fa, l’ho trattato come un cristallo di Boemia. Tutti conoscevano il mio tifo per la Roma, ma questo nuovo presidente della Lazio mi aveva colpito. Siamo diventati amici, è venuto anche alla prima del mio spettacolo “Bollicine”. In quel periodo facevo Quelli che il calcio e dopo aver visto il presidente alla Domenica Sportiva e da Biscardi ho capito che meritava una parodia. Monopolizzava lo studio, parlava solo lui. Era fantastico. Così ho deciso di proporlo a Simona Ventura, che nonostante qualche dubbio iniziale mi ha dato fiducia. E adesso siamo ancora qui a parlarne. Io sono sempre stato attento e nella settimana prima del derby non l’ho mai proposto, per rispettare la sua posizione ma anche il mio tifo! Probabilmente se lui se la fosse presa mi sarei ritrovato mille tifosi sotto casa, invece la prima volta che gli hanno chiesto che cosa pensasse di me ha risposto: “Mi suscita ilarità”. Mi ha salvato e mi ha fatto capire che si può fare ironia anche sul calcio. Ma con rispetto».

Il calcio le è stato d’ispirazione anche per altri personaggi.

«Sì, ce ne sono stati tanti, da Maradona a Roberto Mancini. Come l’ha presa l’ex c.t.? Non ci siamo mai confrontati, però avevo un ciuffo davvero bellissimo! Avrei tanto voluto fossero capelli miei…».

Con De Laurentiis il discorso è un po’ diverso.

«Non l’ho immaginato immerso nel calcio, sarebbe stato riduttivo e meno divertente. Parliamo di un uomo che ha fatto la storia del cinema italiano e che raccontando quel mondo può mettere insieme Raquel Welch e Massimo Boldi, spaziando ovunque. La prima volta che mi sono truccato da De Laurentiis ho capito che non potevo non farlo. Ha autorevolezza. E autorità, tanto da potersi permettere di trattare male i Gialappi. Devo ammettere che c’è stato un riscontro enorme, io non ho mai ricevuto complimenti così espliciti. C’è stato pure chi mi ha scritto: “Sei riuscito a rendere simpatico anche De Laurentiis”. . Spero che anche lui possa gradire».

Non ha avuto riscontri?

«Mi è arrivata voce che non gli faccia piacerissimo, ma spero si possa ricredere. Per me è una bellissima parodia, forse la più bella che abbia mai fatto».