La Juventus conferma: “In panchina Montero fino a fine stagione”

Il comunicato del club che conferma l’allenatore della Primavera per le ultime due giornate di campionato. Lunedì si gioca Bologna-Juve

Questa mattina la Juventus ha confermato la presenza di Paolo Montero sulla panchina bianconera al posto dell’esonerato Allegri. Il tecnico della Primavera guiderà la squadra nelle ultime due partite di campionato. Domani la Juventus giocherà al Dall’Ara contro il Bologno di Thiago Motta, molto probabilmente futuro tecnico della Vecchia Signora.

Il comunicato della Juventus

La nota del club:

“Le prossime due giornate di Serie A, le ultime del Campionato 2023/24, vedranno Paolo Montero sulla panchina della Prima Squadra Maschile.

Montero è attualmente il tecnico dell’Under 19 che proprio ieri, 18 maggio, ha concluso il Campionato Primavera 1: questa mattina, domenica 19 maggio, dirigerà il suo primo allenamento con la squadra che poi guiderà nelle partite contro il Bologna (lunedì 20 ore 20.45 al “Dall’Ara”) e contro il Monza, all’Allianz Stadium, in data e orario ancora da definire, match che chiuderà la nostra stagione.

A Paolo, prima leggenda bianconera in campo, poi portatore del DNA Juventus in panchina (come conferma l’Original “Plantar una Semilla”, prodotto da Juventus Creator Lab qualche settimana fa), auguri di buon lavoro per questo doppio impegno“.

L’ufficio legale consegna ad Allegri una lettera con cinque contestazioni (Corsport)

Juventus, l’ufficio legale consegna ad Allegri una lettera con cinque contestazioni. Lo riporta il Corriere dello Sport.

A comunicare l’esonero – che formalmente non è “per giusta causa”, anche se potrebbero esserci degli strascichi legali è stato l’amministratore delegato Scanavino, l’uomo dei conti scelto da Elkann.

La Juve ha motivato l’assenza di Giuntoli al vertice dicendo che non fosse necessaria trattandosi di provvedimento disciplinare e non di una decisione tecnica, ma il fatto ha comunque destato parecchie perplessità dimostrando quanto il rapporto tra i due si sia definitivamente lacerato dopo i fatti di mercoledì.

Il colloquio tra Allegri e Scanavino è durato circa dieci minuti. Poi un rappresentante dell’ufficio legale ha consegnato a Max una lettera con cinque differenti contestazioni. Che qui riportiamo: 1) il comportamento avuto in campo con l’arbitro e con il quarto uomo; 2) il danneggiamento delle attrezzature fotografiche dell’agenzia Lapresse al rientro negli spogliatoi; 3) la lite con il direttore di Tuttosport, Vaciago, ieri risolta con una stretta di mano; 4) quelle che vengono considerate delle urla nei confronti degli uomini della sicurezza (Max sostiene di aver detto soltanto «lasciatemi solo»); 5) un’altra discussione con Giuntoli, nella quale Allegri avrebbe rinfacciato al dirigente di non averlo mai difeso.

