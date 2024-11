Osimhen vola a Parigi, vuole esserci per l’ultima al Maradona (Corsport)

Osi vorrà esserci per l’ultima e da domani si confronterà con lo staff medico. Le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno

Osimhen, che dopo Udine aveva accusato un affaticamento muscolare che lo ha costretto a disertare la sfida del Franchi, è atteso al Maradona per l’ultima sfida contro il Lecce, che per lui potrebbe essere l’ultima in assoluto con la maglia azzurra. Proprio per questo, scrive il Corriere dello Sport, l’attaccante nigeriano vuole esserci a tutti i costi

“Victor Osimhen è volato a Parigi con un jet privato, da domani proverà a forzare per giocare contro il Lecce in quella che potrebbe essere l’ultima con la maglia del Napoli e dunque la partita del suo possibile addio.

Ma Osi vorrà esserci per l’ultima e da domani si confronterà con lo staff medico. Le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno”

Tutti gli infortuni di Osimhen

Osimhen ha avuto diversi infortuni da quando è al Napoli e a marzo aveva già saltato 42 partite di campionato

Non è finita, finché non è finita sul serio con Osimhen. Uno dei calciatori più generosi e irriducibili mai segnalati, e di certo anche uno dei più esposti ai rischi: dal 2020-2021, in tre stagioni e mezzo di Napoli, su 141 partite di campionato ne ha giocate appena 99 tra impegni con la Nigeria e troppi guai. Nel 2021, a San Siro contro l’Inter, s’è frantumato mezza faccia in uno scontro aereo con Skriniar: «È stato quasi un infortunio mortale, ringrazio Dio di essere ancora vivo», disse una volta Victor.

Anche quest’anno ha dato in termini di assenze: 16 presenze su 27, con 11 gol. In totale, dicevamo, sono 61 quelli realizzati nelle 99 sfilate con il mantello azzurro: la media è di 0,62 reti a partita.

