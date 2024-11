Kvaratskhelia, De Laurentiis pronto ad avvicinarsi all’ingaggio di 5 milioni richiesto (Gazzetta)

Il Napoli ne offre 4 più bonus, ma considerando la concorrenza, se ci sarà la volontà comune di proseguire, De Laurentiis è pronto ad avvicinarsi alle sue pretese

Appena terminato il campionato il presidente del Napoli, De Laurentiis, e Mamuka Jugeli, l’agente di Kvaratskhelia si incontreranno per parlare del futuro del calciatore georgiano. Già da qualche tempo circolano diversi nomi di club stranieri interessati a Kvara, dal Psg al Barcellona e dunque c’è l’urgenza di ritoccare il contratto per blindare l’attaccante. La Gazzetta dello Sport riporta le cifre che dovrebbero essere quelle del nuovo accordo

Il nuovo ingaggio di Kvaratskhelia

“A ogni modo, nel futuro di Kvaratskhelia dovrebbero esserci condizioni migliori. L’accordo in vigore con gli azzurri prevede un ingaggio da 1,5 milioni di euro a stagione fino al 2027. La richiesta è di 5 milioni, per ora il club si mantiene sui 4 con diversi bonus legati sia ai risultati di squadra sia ai traguardi individuali. Variabili che gli permetterebbero, di fatto, di triplicare i guadagni. Tuttavia, è molto probabile che il presidente si avvicini alle pretese del calciatore, se ci fosse la volontà comune di proseguire insieme”.

Insieme all’adeguamento del contratto e al prolungamento per un anno il presidente vuole inserire una clausola rescissoria, come fatto per Osimhen

“La differenza non è incolmabile. In tal caso, la durata sarebbe allungata di un anno e sarebbe inserita una clausola rescissoria, proprio com’è successo con Osimhen. L’importo sarebbe simile, così da assicurare al Napoli un introito considerevole a fronte di una cessione così sofferta, senza negare all’attaccante l’opportunità di misurarsi in un contesto più ambizioso. Per ora, questo è lo scenario più probabile”

