Il Napoli al nono posto per i punti raccolti in Champions dalla stagione 2021/22

Statistica di Transfertmarkt: 29 punti totali e una media punti di 2,1. Il Milan 27 punti accumulati, l’Inter 47. Domina il Real Madrid, 65 punti.

Dalla stagione 2021/22 ad oggi, tra le squadre con più punti ai gironi di Champions League ci sono ben tre italiane: Inter, Napoli e Milan.

Secondo i dati raccolti da Transfertmarkt, i rossoneri sono al tredicesimo posto con 27 punti accumulati e una media di 1,2. La squadra di Rudi Garcia è invece al nono posto, 29 punti totali e una media punti di 2,1. L’altra sponda di Milano, quella dei nerazzurri, è invece la squadra italiana ad aver accumulato più punti, 47 con una media di 1,9.

Ricordiamo che lo scorso anno il Milan e l’Inter chiusero i gironi a 10 punti, mentre gli azzurri a 15.

Nella top 3 troviamo, dal basso, Bayern Monaco (60 punti), Manchester City (64 punti) e Real Madrid (65 punti).

IL NAPOLI IN CHAMPIONS LEAGUE IERI:

Ha pareggiato 1-1 con l’Unione Berlin che ha potuto festeggiare dopo dodici sconfitte consecutive. Non segnavano da cinque gare e stasera hanno segnato il gol dell’1-1 approfittando di un regalo degli azzurri che si è fatto beccare in contropiede su calcio d’angolo per noi (soprattutto perché gli attaccanti dell’Union, Fofana e Becker, solo in campo aperto avrebbero potuto farci male). Quagliarella: «Un’occasione persa per il Napoli che avrebbe potuto mettere al sicuro la qualificazione in Champions e invece adesso, non è successo niente di grave, però deve vincere e diventa fastidioso Con il Braga in casa e il Real Madrid al Bernabeu dovrà giocare con maggiore attenzione»

