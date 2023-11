Napoli-Union Berlin 1-1. Sky: un’occasione persa per il Napoli

Quagliarella a Sky: «Non è successo niente di grave, però deve vincere e diventa fastidioso Con il Braga in casa e il Real Madrid al Bernabeu dovrà giocare con maggiore attenzione»

Il Napoli stavolta non ha battuto una squadra più debole. Ha pareggiato 1-1 con l’Unione Berlin che ha potuto festeggiare dopo dodici sconfitte consecutive. Non segnavano da cinque gare e stasera hanno segnato il gol dell’1-1 approfittando di un regalo del Napoli che si è fatto beccare in contropiede su calcio d’angolo per noi (soprattutto perché gli attaccanti dell’Union, Fofana e Becker, solo in campo aperto avrebbero potuto farci male). In chiave Champions non cambia niente. Gli ottavi sono dietro l’angolo. Non c’è da drammatizzare, però spazio per una riflessione c’è. O comunque ce lo prendiamo. Anche se leggerete soprattutto della maledizione del Maradona. Tema che non ci affascina.

Al fischio finale di Napoli-Union Berlino negli studi di Sky si commenta il pareggio del Napoli insieme a Fabio Quagliarella

«Un’occasione persa per il Napoli che avrebbe potuto mettere al sicuro la qualificazione in Champions e invece adesso, non è successo niente di grave, però deve vincere e diventa fastidioso Con il Braga in casa e il Real Madrid al Bernabeu dovrà giocare con maggiore attenzione»

