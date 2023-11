Il ct della Macedonia: «Elmas ha chiesto il cambio perché non ha tutta la partita nelle gambe»

In conferenza: «Gli manca un po’ di minutaggio al Napoli. Spero questa situazione possa migliorare e avere in futuro un minutaggio maggiore»

Il ct della Nord Macedonia, Blagoja Milevski, ha parlato anche di Elmas nella conferenza stampa dopo il ko dell’Olimpico contro l’Italia.

«Complimenti all’Italia per la vittoria. Oggi siamo stati molto disattenti sui calci piazzati, nel primo tempo abbiamo fatto male e solo dopo i cambi siamo riusciti a giocare meglio. Purtroppo non siamo riusciti a pareggiare, ma non sono contento della prestazione. Soprattutto per il primo tempo, ma anche per il risultato finale»

Perché Elmas era dispiaciuto al momento della sostituzione?

«Non è vero. Ha chiesto lui la sostituzione perché non era più in grado di continuare, non ha tutta la partita nelle gambe perché gli manca un po’ di minutaggio al Napoli. Spero questa situazione possa migliorare e avere in futuro un minutaggio maggiore. Gioca per una grande squadra, ma merita maggiore minutaggio»

Anche il ct della Nazionale italiana, Spalletti, aveva parlato alla Rai dopo la partita

«Italia ha fatto bene per tutti e 90′. Purtrooppo succede quanto si pensa che il risultato sia acquisito. Poi sapevamo che sui calci piazzati eravamo basi nei loro confronti per cui poi la squadra si è alzata. Però poi c’e stata la casualità del secondo gol che ti incasina e perciò va messa in risalto la reazione che hanno avuto i ragazzi»

Tante occasioni

«È una qualità che abbiamo quella di arrivare davanti alla porta. Secondo me è un passo in avanti notevole»

Jorginho?

«Gli vanno fatti i complimenti perché è stato bravissimo il portiere. Rimane un rigorista speciale per l’Italia»

Della partita anche l’attaccante azzurro Giacomo Raspadori che ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Italia-Macedonia del Nord ai microfoni della Rai:

«La gara è stata fatta dall’inizio alla fine escludendo solo la parte in cui abbiamo subito due gol. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo pur sapendo che ci sono cose che non dobbiamo più fare. Voglio sottolineare la grande atmosfera che stasera c’era allo stadio. E’ una vittoria importante, che ci permette di lavorare bene in vista della prossima gara che vogliamo vincere. Non pensiamo a risultati diversi, quando indossi la maglia della nazionale devi pensare sempre a vincere. Adesso dobbiamo recuperare al meglio per lunedì»

