Garcia: «Sono molto critico con me, imparerò dalla lezione contro l’Union Berlino»

A Mediaset: «Abbiamo fatto una buona gara e non è tutto da buttare, siamo ancora in corsa per tutto»

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il pareggio rimediato al Maradona contro l’Union Berlino

«Non è meritato il pareggio, ma il risultato è questo. Abbiamo fatto bene e trovato spazi contro una squadra che giocava tutti dietro e partire in contropiede. Abbiamo fatto l’errore sul nostro corner. Sapevamo che loro potevano metterci in difficoltà su calci piazzati e ripartenze, ci costa tanto l’errore che ci impedisce di prendere i 3 punti. C’è un gusto amaro per non aver vinto»

Cosa si può migliorare

«Possiamo prendere lezione da questo gol preso, dobbiamo stare più attenti su queste situazione, qualcosa non ha funzionato ed è colpa mia. Devo insistere di più per far imparare questa cosa ai miei giocatori. Sono sempre critico con me, sono molto esigente. Prenderò anche io la lezione di questa sera. Abbiamo fatto una buona gara e non è tutto da buttare, siamo ancora in corsa per tutto. Anche vincendo dovevamo fare risultato positivo a Madrid o battere il Braga, faremo di tutto per andare agli Ottavi»

Garcia cosa avete sbagliato?

«Dovevamo essere più cinici in avanti per fare il secondo gol, ci è mancato qualcosa nella finalizzazione e nell’ultimo passaggio. Gol Anguissa? In passato l’arbitro ha lasciato più gioco in queste situazioni di fallo-non fallo»

A Sky aveva detto

«Quel gol rovina tanto, meritavamo di vincere, abbiamo fatto quasi la gara giusta, dovevamo sì attaccare, non fermarsi ma attaccare con equilibrio. Quando giochi con una squadra che può darti fastidio su ripartenze e calci piazzati non puoi prendere un gol così. È una cosa negativa che rovina tanto. Di solito siamo tre dietro però quando vinciamo siamo quattro. Il corner è stato calciato abbastanza velocemente, non abbiamo avuto il momento di metterci in posizione e in sicurezza. È una lezione per le prossime partite».

Il Maradona

«Statistica finirà domenica (si gioca Napoli-Empoli, ndr), dobbiamo recuperare perché la Champions mangia tante energie fisiche e psicologiche. Domenica dobbiamo vincere per continuare a guardare in alto».

