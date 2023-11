De Laurentiis e Spalletti premiati insieme per il Gran galà del calcio

Il presidente e l’ex allenatore del Napoli potrebbero incontrarsi martedì per la premiazione a Salerno

Nella prestigiosa e lussuosa cornice del Saint Joseph Resort, a Salerno, l’edizione 2023 del Festival del Calcio Italiano, ideato e prodotto dal giornalista e project manager Donato Alfani, giunge all’evento culminante del programma: il Gran Galà del Calcio.

Il Gran Galà del Calcio torna martedì 21 novembre ad aprire le proprie porte ai campioni del sistema calcistico italiano e alle personalità di spicco del settore, premiando chi nel corso della stagione 2022/23 si è contraddistinto per i suoi risultati sportivi ed umani. Il Festival del Calcio Italiano, rinnovando il proprio impegno sociale e comunitario, organizza anche quest’anno una cena benefica con prodotti provenienti dalle eccellenze locali, i cui proventi finali raccolti saranno devoluti per la lotta alla distrofia muscolare. Tra i premiati anche De Laurentiis e Spalletti che potrebbero incontrarsi per la premiazione.

“L’edizione del prossimo Martedì 21 novembre si aprirà alle 18:30 con la Mixed Zone, non esclusiva, dove i colleghi avranno la possibilità di intervistare le grandi personalità presenti in serata – così il giornalista e project manager Donato Alfani. Alle 20:30 si aprirà la serata di gala, dove potranno partecipare gli invitati. Per la stampa è previsto, in contemporanea al Football Charity Gala Dinner, un buffet esclusivo, a cui sarà possibile accedere previa registrazione attraverso il sito web Festival del Calcio Italiano”.

Sono centinaia, anche in questa XII edizione, i premiati nella prestigiosa serata del Gran Galà del Calcio. Dalla Serie A alla Serie D, rivolgendo il proprio sguardo al mondo dei Media e dell’informazione.

GRAN GALÀ DEL CALCIO – BEST AWARDS – SERIE A

Miglior Portiere dell’anno – Ivan PROVEDEL

Miglior Difensore dell’anno – Nicolò CASALE

Miglior Centrocampista dell’anno – Riccardo ORSOLINI

Miglior Attaccante dell’anno – Ciro IMMOBILE

Miglior Calciatore dell’anno – Giovanni DI LORENZO

Miglior Giovane Calciatore dell’anno – Fabiano PARISI

Miglior Gol dell’anno – Antonio CANDREVA

Miglior Procuratore dell’anno – Mario GIUFFREDI

Miglior Allenatore dell’anno – Luciano SPALLETTI

Miglior Giovane Allenatore dell’anno – Raffaele PALLADINO

Miglior Responsabile Settore Giovanile – Gennaro DELVECCHIO

Miglior Responsabile Area Scouting – Maurizio MICHELI

Miglior Club dell’anno – SSC NAPOLI

Miglior Presidente dell’anno – Aurelio DE LAURENTIIS

Miglior Dirigente Sportivo dell’anno – Pantaleo CORVINO

Miglior Direttore Sportivo dell’anno – Cristiano GIUNTOLI

Miglior Addetto Stampa dell’anno – Arturo MASTRONARDI

Miglior Team Manager – Matteo TAGLIACARNE

Miglior Club per aver giocato con più calciatori italiani – AC MONZA

Miglior Responsabile Comunicazione – Daria NICOLI

Miglior Arbitro C.A.N. Serie A e B – Fabio MARESCA

Miglior Arbitro VAR Lega Serie A – Massimiliano IRRATI

Miglior Giocatore Rivelazione dell’anno – Luca RANIERI

Miglior Esordiente dell’anno – Salvatore ESPOSITO

Premio Gestione Social – SALERNITANA

Premio alla Carriera – Faustino CANÉ

Premio Speciale – Antonio Pio IERVOLINO

Premio Speciale – Giulio MAGGIORE

ilnapolista © riproduzione riservata