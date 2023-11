Cannavaro: «Juve o Napoli? Per lo scudetto dico Napoli»

«Il Napoli non è partito come tutti speravamo, ma non era facile sostituire un allenatore come Spalletti»

Fabio Cannavaro. Il Pallone d’Oro nel 2006 dopo la vittoria del Mondiale con l’Italia è intervenuto a Napoli a margine della presentazione Di “Raccontami come era il calcio” al Maschio Angioino, commentando il momento vissuto dalla squadra allenata da Garcia:

«Sicuramente il Napoli non è partito come tutti speravamo, ma non era facile sostituire un allenatore come Spalletti. Bisogna lasciare lavorare Garcia e poi alla fine si vedono i risultati»

L’ex centrale della Juventus ha aggiunto:

«Il Napoli sta facendo prestazioni buone e meno buone sicuramente i tifosi chiedono sempre il massimo»

e infine a domanda seca

«Juve e Napoli? Per lo scudetto dico Napoli»

Cannavaro a Tv Play a proposito del suo sogno di diventare allenatore del Napoli

«Chi fa il mio mestiere cerca sempre ad arrivare al massimo. Uno deve lavorare, studiare e aggiornarsi, poi si vede che succede in futuro»

Cannavaro sulla Nazionale italiana che a breve sarà nuovamente impegnata in campo

«Il sistema negli ultimi anni non ha funzionato. Bisogna trovare delle soluzioni nuove e bisogna capire perché non sforniamo più tanti campioni, perché si fa così fatica ad andare a un Mondiale, perché si rischia l’Europeo, cose che per noi erano la normalità. Ci sono sicuramente tanti altri sport che ormai i giovani praticano. Si fanno anche meno figli, ci sono tante cose su cui riflettere. Ma non spetta a me, ma a chi governa il calcio capire che cosa va cambiato»

