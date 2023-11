L’unica soluzione per guarire il Napoli è esonerare Garcia (Libero)

De Laurentiis non può ignorare per sempre la verità dei fatti. Sfidare ulteriormente la sorte è una follia.

Gabriele Gallucci non è affatto dolce né delicato sulle pagine di Libero oggi dove scrive, a proposito della situazione del Napoli e del suo allenatore

“Aurelio De Laurentiis metta fine alle sofferenze del Napoli ed esoneri Rudi Garcia. Che senso ha costringere la squadra ad andare in ritiro prima della sfida con l’Empoli? I calciatori non meritano questa punizione, lo è già abbastanza essere allenati da un fantoccio che il presidente ha scelto in preda ai deliri estivi. Gli stessi che gli hanno consigliato di non prendere nemmeno un vero direttore sportivo”.

È chiaro che da quando ad ottobre la fiducia del presidente De Laurentiis nei confronti di Garcia è venuta meno e il patron azzurro, prima ha cercato di sostituirlo con Antonio Conte e poi si arreso, decidendo di piazzarsi in pianta stabile al fianco della squadra, la situazione non si è ancora risolta.

“De Laurentiis può continuare a scendere infuriato negli spogliatoi dopo le partite, ad avere tutti i confronti del mondo con Garcia e a presentarsi a ogni sessione di allenamento, ma non può ignorare per sempre la verità dei fatti. Il Napoli dello scudetto non esiste più e lo schianto sarà sempre più doloroso, soprattutto quando arriveranno le sfide contro Atalanta, Real Madrid, Inter e Juve: in che modo il presidente pensa che Garcia possa fare risultato contro avversarie di questo livello? Già il pareggio in rimonta con il Milan è stato frutto del caso, sfidare ulteriormente la sorte è una follia. Monsieur Rudi sta facendo sembrare scarsa la squadra dello scudetto, che non ha equilibrio e paga una fase difensiva così disastrosa che pure gli avversari peggiori arrivano in porta con facilità imbarazzante. Il Napoli è tatticamente e mentalmente inesistente: quanto ancora i calciatori dovranno essere umiliati prima che De Laurentiis decida di aiutarli prendendo un allenatore vero?

