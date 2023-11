Anguissa: «Prima di scendere in campo il rap francese mi dà forza»

«La canzone del nostro amico, quella di Nino D’Angelo mi ricorda sempre quel periodo in cui abbiamo vinto lo scudetto»

Sul canale Youtube del Napoli è stata pubblicata una nuova intervista per la seconda puntata di Let The Music Play, al centrocampista Zambo Anguissa, che insieme a Decibel Bellini ha raccontato un po’ di vita privata attraverso le canzoni.

Musica preferita

«Ascolto un po’ di tutto sin da quando ero piccolo. In africa hai un po’ di tutto: musica africana, R&B, un po’ di tutto. Mi è sempre piaciuta la musica, sono un po’ strano perché ascolto davvero di tutto, Anche la musica vecchia che ascoltava mio padre, decideva lui in macchina»

Una canzone del momento dello scudetto

«La canzone del nostro amico, quella di Nino D’Angelo che mi ricorda sempre quel periodo in cui abbiamo vinto lo scudetto. E’ una muscia che mi fa ricordare sempre questo scudetto»

Musica prima di andare in campo

«Mi aiuta, mi aiuta ad essere più concentrato nel tuo mondo. A me dà un po’ di forza la musica, specie la musica rap francese. Provo a trovare la musica giusta ogni partita. Ascolto Youssoupha, è un cantautore: con le sue parole mi ricorda quando ero bimbo ed avevo il sogno di giocare a calcio. Mi fa ricordare da dove sono partito. Lui è francese, ma di origini congolesi. Il rap è la musica che ascolto quando vado a giocare la partita: perchè le parole che sono nel testo mi danno la carica»

Artisti amici

«No, non vado mai fuori: resto sempre a casa. Sono una persona chiusa, che rimane a casa con sua moglie ed i figli. Io non esco mai. I miei amici sono quelli che ho sempre avuto, prima del calcio. Non sono questo tipo di persona che magari esce. Anche sui social sono un po’ chiuso, non metto tante cose. Ho instagram, potrei mettere qualche foto dopo qualche partita ma non lo faccio quasi mai. Sono fatto così, tranquillo»

A casa chi decide la musica

«A casa decide sempre il papà, perchè papà è il capo. Poi dopo facciamo un po’ a turno e mi propongono le loro canzoni»

Canzoni napoletane

«Mi piacciono le canzoni che cantiamo allo stadio. Il rap napoletano non mi capita di ascoltare. Mi piace la musica italiana: c’è uno che si chiama Fedez che mi piace. Nello spogliatoio più mi capita di chiedere di chi fosse una canzone, o con shazam. A volte Giovanni mette musica che mi piace»

