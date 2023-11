Sky, Anguissa non è ancora rientrato dagli impegni col Camerun

Il Napoli attende ancora il rientro del centrocampista e spera di recuperarlo il prima possibile in vista della sfida contro l’Atalanta

Il Napoli si prepara alla partita di esordio del nuovo tecnico Walter Mazzarri contro l’Atalanta. C’è grande attesa per vedere se il cambio in panchina potrà sortire gli effetti desiderati sia dal presidente De Laurentiis che dai tifosi azzurri.

Il napoli però stenta ad arrivare alla sfida di Bergamo e continua a collezionare imprevisti. Dopo gli infortuni di Osimhen, Zielinski e Meret, oggi è arrivata la notizia di quello di Lindstrom, il Napoli ha comunicato che “Gli esami clinici e strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore sinistro. Il calciatore ha iniziato le terapie e lavoro personalizzato in palestra e piscina”.

Per quanto riguarda i tempi di recupero di Lindstrom, che ha subito lo stesso infortunio occorso ad Alex Meret, dovrebbe avere non meno di una settimana di stop e dovrebbe quindi saltare le partite con Atalanta e Real Madrid, ed eventualmente rientrare in gruppo in vista di Inter e Juventus.

Adesso Sky Sport ha invece confermato che André-Frank Zambo Anguissa non è ancora rientrato dagli impegni con la nazionale.

