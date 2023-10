Tra le responsabilità che De Laurentiis si riconosce c’è quella di non essere stato più presente (Sky)

Modugno a Sky: «La squadra non ha scaricato il proprio allenatore, solo qualche contestazione figlia di momenti difficili»

A Sky si parla del clima che si respira a Napoli dopo due giorni intensi. De Laurentiis è a Castel Volturno, a breve dovrebbe lasciare il centro sportivo per poi forse ritornare. C’è stato un faccia a faccia con Garcia dopo i rumors su Conte. Il clima sembra più sereno di quanto ci si potesse aspettare.

A riportare del clima al Konami Training Center è Francesco Modugno, inviato di Sky:

«De Laurentiis a breve lascerà Castel Volturno. Forse ritornerà. Tra le sue intenzioni e tra le sue responsabilità, che si riconosce, c’è quella di non essere stata qui troppo tempo. Ora spende il suo tempo a Castel Volturno. La priorità è dare un segnale. Una fiducia da ritrovare e da meritarsi.

Si va avanti con Garcia e con il sostegno di tutti. Lo ha chiesto De Laurentiis ai leader e lo ha fatto oggi parlando con la squadre e con il proprio allenatore. Un clima molto sereno, disteso. Più di quello che si potesse immaginare. C’è tutta la dirigenza, anche Meluso. In questo tentativo di capire come uscirne fuori. Il grande difetto è la continuità. La squadra non ha scaricato il proprio allenatore. Qualche contestazione figlia di momenti difficile. C’è la volontà di trovare compattezza. Tre partite almeno per uscire fuori insieme e la volontà di non trovarsi a fare certe riflessioni

Garcia si è aggrappato ai numeri. Il Napoli con una identità nuova ha segnali di crescita certificati dai numeri. Paradossalmente non basta, ci sono aspettative importanti. Questo inizio di stagione ha abbassato le aspettative, un certa comunicazione ha contribuito a ridimensionare le ambizioni. Sono tanti i fattori che vengono analizzati e ci sono anche i numeri di una squadra che può fare molto di più. Questa squadra non può stare fuori dalla Champions. Quando si è alzata l’asticella della difficoltà, il Napoli ha perso. Però i numeri del Napoli, alcuni sono buoni. Ma non tutti gli indicatori dicono che le prospettive sono ottimali».

