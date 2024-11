In Germania Dazn porta la Bundesliga in tribunale per ottenere i diritti tv (Bild)

La Lega calcio tedesca ha rifiutato di assegnare i diritti per il pacchetto B con 196 partite di Bundesliga (dal 2025/26 al 2028/29)

In Germania il clima tra Bundesliga e Dazn è tutt’altro che mite. Dazn ha deciso di intraprendere azioni legali contro la lega tedesca per aver rifiutato di cedere i diritti tv.

L’appello al tribunale arbitrale

Lo scrive la Bild:

“Nella disputa con la Lega calcio tedesca (Dfl), Dazn si appella entro martedì (30 aprile) a un tribunale arbitrale. Ciò dovrebbe quindi chiarire se la Dfl ha rifiutato in maniera corretta il contratto per il pacchetto B con 196 partite di Bundesliga (stagione dal 2025/26 al 2028/29).

«In considerazione della mancata risposta da parte della Dfl al nostro reclamo sull’illegittima assegnazione del pacchetto di diritti B, Dazn intraprenderà azioni legali per ottenere l’assegnazione del pacchetto», ha affermato un portavoce della piattaforma streaming”.

Il servizio streaming si appellerà ad un tribunale arbitrale e accadrà questo:

“Dazn nomina per primo un giudice. La Dfl ha quindi una settimana per nominare un altro giudice. Questi due giudici cercheranno poi un terzo giudice che presiederà il comitato entro una settimana. Il tribunale arbitrale avrà poi tre mesi, ovvero fino ad agosto, per prendere una decisione“.

L’obiettivo di Dazn è aggiudicarsi il pacchetto B. Se così non fosse, verranno esaminati tutti i casi, come conferma un portavoce: «Il processo legale può durare anni, a partire da una causa davanti a un tribunale arbitrale ed eventualmente attraverso diverse istanze davanti ai tribunali civili tedeschi, eventualmente con il coinvolgimento della Corte di Giustizia Europea».

Non basta offrire di più, se poi non dai garanzie. E così la Lega calcio tedesca (Dfl) ha rifiutato l’offerta di Dazn nella procedura di gara per i diritti televisivi per le stagioni dal 2025/26 al 2028/29, anche se l’offerta era ampiamente superiore a quella di Sky. Lo scrive la Faz.

Secondo le informazioni del giornale tedesco, Dazn viene considerato un “cattivo pagatore”, “non sempre ha adempiuto puntualmente agli obblighi finanziari derivanti dall’attuale contratto, che prevede diverse tranche nel corso della sua durata. Insomma Dazn è in ritardo con le rate, e risulterebbe puntuale solo con i pagamenti delle soluzioni transattive che avrebbe già trovato con la Lega.

