Tajani: «Anche quelli che indossano la maglia della Nazionale fanno politica estera»

A Coverciano: «La maglia azzurra è un privilegio per chi la indossa. Non è solo calcio, è molto di più.

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato in visita oggi a Coverciano. Tajani si è fermato a pranzo con il commissario tecnico Luciano Spalletti e i giocatori che nel pomeriggio svolgeranno il primo allenamento.

È lui che ha aperto la conferenza stampa di presentazione del doppio impegno per le qualificazioni ai prossimi Europei con l’Italia impegnata contro Malta e Inghilterra il 14 e 17 ottobre.

«Sono qui per nominare ambasciatore dello sport in Italia e nel mondo Luciano Spalletti: è lui l’immagine del calcio italiano in giro per il mondo, ma è anche una persona di valori. La maglia azzurra è un privilegio per chi la indossa. Non è solo calcio, è molto di più. Sono convinto che la politica estera dell’Italia non la faccia solo il ministro o i diplomatici ma tutti quelli che rappresentano l’Italia nel mondo come donne e uomini dello sport che è espressione di valori e non solo esercizio di muscoli. Ma lo sport è anche simbolo di pace, le Olimpiadi servivano a interrompere le guerre. Senza valori non si va da nessuna parte. Sono convinto che tanti campioni italiani e allenatori possano essere perfetti ambasciatori per far apprezzare di più il nostro paese»

