Per Maignan solo una giornata di squalifica, rientrerà contro il Napoli

La decisione del giudice sportivo sul portiere del Milan dopo l’intervento su Ekuban giudicato “fallo grave di giuoco”. Salterà solo la Juventus

Il portiere del Milan, Mike Maignan, ha ricevuto una sola giornata di squalifica dopo l’espulsione rimediata a Marassi. L’intervento killer ai danni di Ekuban è stato punti dal giudice sportivo della Lega Serie A con una sola giornata di squalifica. Salterà dunque solo la Juventus, e ci sarà ovviamente per la partita di Champions contro il Psg e per la successiva di campionato contro il Napoli.

Secondo quanto scritto nel referto dal giudice sportivo, Maignan è stato squalificato “per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco”. Squalificato anche The Hernandez, il terzino francese era già diffidato e contro il Genoa ha ricevuto un’altra ammonizione per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.

Nel post partita di Genoa-Milan il presidente del Grifone Alberto Zangrillo ha accusato Maignan di aver fatto un’entrata assassina: “Stanno rovinando un gioco, l’entrata di Maignan è stata assassina, lo dico da medico”.

A stretto giro la risposte del portiere del Milan che su Instagram ha scritto:

“Zangrillo! Le parole hanno un significato. Quello che è successo ieri è stato un atto d’azzardo, forse un atto d’azzardo deplorevole, ma in nessun caso un “assassinio”. Ti auguro il meglio per il futuro e spero che tu non debba mai sperimentare ciò di cui mi hai accusato”.

Sui social subito polemica tra chi immaginava solo un turno di squalifica per il portiere milanista e chi invece sperava a una squalifica più consistente. Nel referto del giudice sportivo si legge invece:

“Squalifica per una giornata effettiva di gara

Maignan Mike Peterson (Milan): per essersi reso responsabile di un

fallo grave di giuoco.

Martinez Riera Josep (Genoa): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto

nei confronti di un avversario.

Calciatori non espulsi

Squalifica per una giornata effettiva di gara

Hernandez Theo Bernard F. (Milan): per comportamento scorretto

nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)“.

