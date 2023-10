Maignan risponde a Zangrillo: «Spero che non debba mai sperimentare ciò di cui mi hai accusato»

Su Instagram: «Quello che è successo ieri è stato un atto d’azzardo, forse un atto d’azzardo deplorevole, ma in nessun caso un “assassinio”.

Genoa-Milan è stata una partita normale, almeno fino ai minuti di recupero dove è accaduto davvero di tutto. Prima l’espulsione di Maignan, con Giroud che ha messo la maglia del portiere e poi l’espulsione anche di Martinez portiere del Genoa. Al 99esimo il portiere del Milan è stato espulso per un’intervento su Ekuban ritenuto pericoloso al limite dell’area con Giroud in porta.

Nel post partita di Genoa-Milan il presidente del Grifone Alberto Zangrillo che, tra le altre cose, ha accusato Maignan di aver fatto un’entrata assassina: “Stanno rovinando un gioco, l’entrata di Maignan è stata assassina, lo dico da medico”.

Non si è fatta attendere la risposta di Magic Mike, che nelle sue storie Instagram scrive:

“Zangrillo! Le parole hanno un significato. Quello che è successo ieri è stato un atto d’azzardo, forse un atto d’azzardo deplorevole, ma in nessun caso un “assassinio”. Ti auguro il meglio per il futuro e spero che tu non debba mai sperimentare ciò di cui mi hai accusato”.

Il presidente del Genoa ha contestato anche l’1-0 di Christian Pulisic, che secondo Zangrillo è viziato da un tocco col braccio. Il VAR è intervenuto in entrambi i casi: prima a convalidato il gol dell’attaccante rossonero (sebbene non ci siano immagini chiare per valutare l’effettivo tocco dell’americano), poi ha portato l’arbitro Piccinini ad estrarre il rosso diretto al portiere francese. “Alla mia età la rabbia la riservo per altro, ho molto rammarico e amarezza. Questo è un gioco talvolta rovinato, quello che è successo stasera lo abbiamo visto tutti. O siamo dei codardi e ci prendiamo in giro, o cerchiamo di analizzare ciò che è accaduto. Massimo rispetto per gli arbitri, ma Pulisic si è aggiustato la palla con l’avambraccio. E’ fallo di mano e non è gol, punto”

