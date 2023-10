Napoli, De Laurentiis oggi a Castel Volturno ma la squadra non c’era (Sky)

Ugolini: «Non era attesa la sua presenza, doveva venire domani. Rapporto tra De Laurentiis e Garcia? E’ improntato alla cordialità»

Massimo Ugolini, inviato Sky a Castel Volturno, ha fornito ulteriori aggiornamenti sulla situazione del Napoli. Oggi è arrivato a sorpresa il presidente De Laurentiis. Doveva arrivare a Castel Volturno domani, ma De Laurentiis ha deciso di anticipare per incontrare allenatore e dirigenti

«Oggi, attorno alle 16, è arrivato a Castel Volturno il presidente Aurelio De Laurentiis. Non era attesa la sua presenza, doveva venire domani. Ha anticipato il suo arrivo per incontrare l’allenatore e i dirigenti non i giocatori che probabilmente incontrerà domani, quando sarà presente all’allenamento con il rientro di tutti i nazionali».

Dagli studi di Sky chiedono poi che rapporto ci sia tra allenatore e presidente del Napoli. La risposta di Ugolini:

«Rapporto tra De Laurentiis e Garcia? E’ improntato alla cordialità. Il presidente ha fatto le sue verifiche, ha ritenuto opportuno contattare Antonio Conte perché c’era una situazione di grave difficoltà. Ha spiegato il suo punto di vista a Garcia, gli detto di correggere determinate situazioni. La sua presenza a Castel Volturno lo testimonia. Ha garantito il suo sostegno nel momento in cui è sfumata la pista Conte.

E’ ovvio che Garcia non è nelle migliori condizioni, ma è un rapporto di lavoro. In questo momento il tecnico ha il sostegno della società, sembra un controsenso per quello che è successo, ma dopo Conte Garcia per De Laurentiis è la scelta migliore. Quindi sta cercando di metterlo nelle migliori condizioni per lavorare al meglio. E’ ovvio che Garcia sa benissimo che il suo futuro è appeso ai prossimi risultati della squadra. C’è un rapporto di rispetto dove ognuno deve rispettare il proprio ruolo».

Il Napoli continua la sua preparazione in vista della sfida contro il Verona di Baroni. Garcia, in attesa degli altri nazionali, deve fare a meno di Osimhen e non solo. Il report del club:

“Zielinski, rientrato dal doppio impegno con la Nazionale, ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra. Anguissa, Osimhen e Juan Jesus hanno svolto terapie. Dopo l’infortunio subìto in Nazionale, Victor Osimhen oggi è stato visitato e sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. L’attaccante azzurro ha iniziato le terapie”.

