Napoli report: Zielinski rientra dalla pausa Nazionali

Il polacco ha svolto lavoro personalizzato. Oggi rientra anche Kvara, che aveva avuto qualche giorno di permesso in più per essersi sposato. Terapie per Osimhen, Anguissa e Juan Jesus.

Il report dell’allenamento di stamani del Napoli a Castel Volturno, in vista del match contro l’Hellas Verona al Bentegodi di sabato alle 15:

“La squadra ha iniziato la seduta con attivazione a secco seguita da lavoro sul possesso palla. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tattico e partitina a campo ridotto. Zielinski, rientrato dal doppio impegno con la Nazionale, ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra. Anguissa, Osimhen e Juan Jesus hanno svolto terapie”.

L’INFORTUNIO DI OSIMHEN:

“Dopo l’infortunio subìto in Nazionale, Victor Osimhen oggi è stato visitato e sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. L’attaccante azzurro ha iniziato le terapie all’Sscn Konami Training Center.”

ANGUISSA SI FERMA CONTRO LA FIORENTINA:

Il centrocampista del Napoli, Anguissa, che si era infortunato durante la gara contro la Fiorentina, si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Il centrocampista azzurro ha svolto terapie. Castellacci a Radio Punto Nuovo: «Per Anguissa, venti giorni dovrebbero bastare ma attenti a non forzare. La lesione di primo grado è la più lieve in assoluto, nel giro di 15-20 giorni dovrebbe tornare al 100%. Dovrà essere il ragazzo stesso a dire come si sente, prima dell’esame obiettivo dei sanitari. In linea di massima, 20 giorni dovrebbero bastare e non si deve sforzare la muscolatura del ragazzo in maniera prematura, altrimenti si rischia uno stop più lungo».

