Mondiale per club, spunta un altro criterio per l’assegnazione dei punti (Gazzetta)

Mondiale per club, spunta un nuovo criterio di assegnazione punti. Ne scrive la Gazzetta dello Sport. Perché – è bene ricordarlo – la Fifa non ha ancora ufficialmente comunicato i criteri di assegnazione punti.

Fino a oggi sapevamo due cose del Mondiale per club. La prima è che contava solo la Champions. E la Gazzetta lo conferma. Quindi i rumors sulla Roma e sul ranking Uefa sono destituiti di fondamento.

La prima seconda è che i punti venivano assegnati nel seguente modo: 2 punti per vittoria, 1 pari, 4 partecipazione, 5 per gli ottavi, 1 per quarti, semifinali e finali.

Su questo adesso sembrano esserci dubbi. Ci sarebbe un altro criterio, definito criterio Fifa che non assegna punti per la qualificazione agli ottavi di Champions ma tre punti a vittoria: 3 punti vittoria, 1 pari, 5 per la partecipazione e basta bonus.

La Gazzetta ricorda che l’Italia dovrebbe avere due squadre. Una è l’Inter. Per l’altra sono in ballo Juventus, Milan e Napoli.

con il nuovo regolamento, ancora in attesa di approvazione dalla Fifa, la situazione aggiornata al terzo turno di Champions sarebbe: Bayern 102, Psg 73, Inter 70, Porto 63, Borussia 62, Barça 59, Juve 52, Benfica 49, Ajax 47. Con tanti derby in ballo. In Germania il Lipsia (58 punti) insegue il Borussia. In Spagna, Atletico (51) e Siviglia (47) puntano il Barça. In Italia sono in lizza il Milan (39) e il Napoli (38). Pioli e Garcia hanno a disposizione 9 punti nei gruppi: vincendo sempre possono arrivare a 48 e 47. E poi ci sarebbe l’eliminazione diretta.

Se dovesse prevalere il ranking Uefa, la classifica sarebbe questa: Bayern 90, Psg 70, Inter 65, Borussia e Porto 57, Atletico 51, Benfica 49, Juve 47, Salisburgo e Ajax 39. Quasi la stessa. In Spagna è avanti l’Atletico; il Salisburgo appaia l’Ajax e deve ancora giocare. Le italiane? Milan 37, Napoli 33. Il Napoli quindi perde qualcosa e, visto che in Champions e messo meglio dei rossoneri, questo è un bene per la Juve. In attesa della Fifa, è sfida ai bianconeri.

