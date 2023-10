L’agente di Elmas: «Rinnovo? Siamo in attesa di capire quanto sia importante per il Napoli»

A Tmw: «Quest’estate c’erano numerosi club europei interessati a lui. Abbiamo parlato con la vecchia dirigenza senza raggiungere un accordo»

George Gori, l’agente e intermediario, di Eljif Elmas, ha rilasciato un’intervista a Tmw. Elmas non sta passando un momento felice al Napoli, i pochi minuti concessi da Garcia al calciatore macedone lo hanno reso triste.

Napoli rimane comunque una priorità per il centrocampista. Infati Elmas ha ricevuto diverse offerte questa estate, tutte rifiutare per dare priorità al Napoli. Lo ha confermato anche il suo agente Gori:

«Eljif sta giocando la sua quinta stagione a Napoli, ciò nonostante è uno dei più giovani in rosa. Era arrivato a Napoli voluto da Giuntoli e Ancelotti, che ha avuto il piacere di rivedere dopo la partita con il Real. Vanta 52 presenze con la nazionale, è molto stimato in ambito europeo, e quest’estate c’erano numerosi club europei interessati al suo cartellino, tra cui squadre di Premier League, Bundesliga, e Liga. Tra le squadre che sono state menzionate posso confermare l’interesse concreto del Lipsia. Per quanto riguarda il rinnovo, le persone autorizzate siamo suo padre ed io, abbiamo avuto un paio di incontri con la vecchia dirigenza senza raggiungere un accordo, siamo in attesa di capire quanto per il Napoli sia un giocatore importante».

Verrebbe da dire che se per Garcia Raspadori è il vaso della suocera, Elmas sembra il posacenere accoppiato. Qualche giorno fa il Corriere dello Sport scriveva:

“Nel Napoli, in questo momento, il sorriso sembra quasi un optional: tanti casi, tante storie tese, troppe situazioni particolari e delicate. Un simbolo? Elmas. Il miglior dodicesimo della stagione precedente, il centrocampista con più gol della rosa e la luce degli occhi di Spalletti. Che non ha mai accecato Garcia: per Rudi è meglio schierare il centravanti Raspadori da mezzala che Elmas nel suo ruolo di mezzala. Elif è a dir poco scontento, si sente emarginato: tant’è che per il momento rifiuta di affrontare il tema rinnovo (scadenza 2025). Jack, invece, è l’emblema“.

