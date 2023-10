Italia in vantaggio a Wembley (poi 1-1): gol di Scamacca, tutto nasce dal dribbling di Donnarumma (VIDEO)

Costruzione dal basso da applausi, in gol da porta a porta. Cavalcata di Udogie, l’assist è di Di Lorenzo, liscio perfetto di Frattesi

Italia in vantaggio a Wembley: gol di Scamacca, tutto nasce dal dribbling di Donnarumma. Poi l’Inghilterra pareggia.

Stavolta la costruzione dal basso funziona, eccome. È una grande azione quella orchestrata dalla nazionale di Spalletti a Wembley al minuto 15. Una costruzione dal basso che parte dal dribbling di Donnarumma su Harry Kane. Respiro profondo per lo scampato pericolo. Palla a Udogie che sulla sinistra va via, fa cinquanta metri di campo e apre per El Shaarawy che cambia gioco in orizzontale. Berardi appoggia a Di Lorenzo che va sul fondo e mette al centro, Frattesi liscia (ma gli storici parleranno di grande finta) e Scamacca tira che peggio non può. Da due metri la mette giuto sotto la traversa, non sbaglia per pochissimi centimetri. Importa poco. È gol. Nella stessa porta in cui segnò Fabio Capello anche all’epoca su cross da destra (di Chinaglia).

Al minuto 29, però, rigore per l’Inghilterra. Fallo di Di Lorenzo su Bellingham. Tira Kane e segna.

Donnarumma

Barella

Udogie

El Shaarawy

Berardi

Di Lorenzo Scamacca … gol #InghilterraItalia pic.twitter.com/lI0ipOryPI — Friedkinismo (@Friedkinismo11) October 17, 2023

Azione perfetta. Dribbling Donnarumma. Cavalcata di Udogie. Apertura perfetta di El Sha. Grande palla di Berardi. Inserimento e cross perfetto di Di Lorenzo. Tap-in di Scamacca. E Davidino Frattesi sempre lì. — Raffaele Caruso (@raffaelecaru) October 17, 2023

Le formazioni ufficiali.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier; Phillips, Rice; Rashford, Bellingham, Foden; Kane. Allenatore: Southgate.

​Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie; Frattesi, Cristante, Barella; Berardi, Scamacca, El Shaarawy. Allenatore: Spalletti.

𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗲𝗿𝘀 Gli 1️⃣1️⃣ #Azzurri scelti dal Ct Luciano Spalletti per 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inghilterra 🆚 Italia 🇮🇹 ⏱️ Oggi, ore 20.45

🏟️ Wembley Stadium – Londra

📺 In diretta su #Rai1 #InghilterraItalia #Nazionale #VivoAzzurro pic.twitter.com/uDVjLigKCd — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) October 17, 2023

Partita fondamentale per l’Italia di Spalletti. Contro l’Inghilterra, gli azzurri hanno la possibilità di ribaltare le sorti del girone di qualificazione a Euro2024. Più facile a dirsi che a farsi. Alle spalle di Harry Kane, ci sono Bellingham, Rushford e Foden. Il punto debole dell’Inghilterra potrebbe essere la difesa.

Inghilterra-Italia si gioca in un clima particolare. Ieri l’attentato terroristico prima della partita Belgio-Svezia. Un estremista dell’Isis ha ucciso due tifosi svedesi. L’allerta è massima a Wembley, sicurezza aumentata fuori l’impianto sportivo.

Spalletti, parlando di questa sfida, ha dichiarato:

«Felicissimo, perché vado a giocare una partita in uno stadio che in cui sono iniziati tutti i miei sogni. Spesso cerchiamo la definizione di calciatore internazionale. Il calciatore internazionale vede in questa partita quella della qualificazione, senza andare a guardare le partite successive. Chi invece arriva pensando ‘andremo a giocarcela all’ultima partita’, non è un calciatore forte e di caratura internazionale. Sappiamo quale sia la loro storia e la loro forza. Giochiamo nel loro stadio. Questa è la partita in cui ti senti felice di superare i limiti che tutti ti mettono davanti. Questo è avere personalità, superare tutto ciò che si mette davanti fra te e l’obiettivo. Capiremo se siamo una squadra tosta se riusciremo a superare l’obiettivo senza andare a quello successivo».

Capello su Spalletti:

«La forza è quella di riuscire ad entrare nella testa dei giocatori, per questo mi piace. E poi mi piace questo simbolo di Italia, dare forza a questa parola. Lo seguo con attenzione a livello tattico, ma provo gioia a sentire questo concetto».

