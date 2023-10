In un video diventato virale si vede l’ex capitano del Napoli punta il dito contro un tifoso che aveva avuto da ridire

La situazione di Insigne al Toronto non è di certo idilliaca. L’ex capitano del Napoli già a giugno era apparso insoddisfatto della sua scelta e infatti ha provato a cercare una nuova destinazione magari in Arabia Saudita, come scriveva il Giornale

“Nel campionato saudita potrebbe approdare un altro italiano col mal di pancia: quel Lorenzo Insigne che non vede l’ora di tagliare la corda da Toronto per rientrare in Europa, possibilmente in Serie A. Scenario semi-impossibile, considerati gli 11 milioni a stagione che l’ex capitano del Napoli percepisce in Mls. Per lui l’unica soluzione percorribile sembra essere proprio l’Arabia. Anche il suo compagno di squadra Federico Bernardeschi si è pentito di essere volato in Canada e punta a tornare nel nostro calcio. Finora è stato proposto, senza successo, a Bologna, Salernitana, Napoli e Lazio”.

Poi le discussioni con l’allenatore ad interim Terry Dunfield, che ad agosto hanno portato Lorenzo a lasciare l’allenamento, Insigne avrebbe detto a Dunfield che avrebbe deciso lui se giocare o meno la gara in programma questo fine settimana contro il Columbus Crew. A tutto questo si aggiunge che il Toronto è al momento ultimo in classifica nella MLS con soltanto 22 punti conquistati in 31 giornate.

Adesso invece sta diventando virale sui social un video in cui si vede Lorenzo Insigne, in tribuna per il match tra il suo Toronto e il Cincinnati, che litiga con un tifoso.

Insigne non era in campo, ma in tribuna e sul risultato di 3-2 per il Cincinnati un tifoso avrebbe avuto qualcosa da ridire, a quel punto appare che l’ex capitano del Napoli gli abbia risposto per le rime puntando il dito con aria minacciosa e urlando “f**k you” e “respect”.

Insigne sarebbe poi stato accompagnato fuori dalla moglie per evitare ulteriori tensioni.

ilnapolista © riproduzione riservata