Insigne litiga con l’allenatore e lascia l’allenamento del Toronto (The Athletic)

L’ex Napoli è infastidito dal ballottaggio col ventenne Kerr e si lamenta perché è trattato diversamente rispetto ad altre stelle della Mls

Questo giovedì, Lorenzo Insigne ha lasciato a metà l’allenamento col Toronto FC dopo una discussione accesa con l’allenatore ad interim Terry Dunfield. Secondo quanto riporta The Athletic Insigne avrebbe detto a Dunfield che avrebbe deciso lui se giocare o meno la gara in programma questo fine settimana contro il Columbus Crew.

La discussione sembra nata dal fatto che Dunfield avrebbe deciso di far alternare Insigne con l’attaccante ventenne Deandre Kerr.

Diverse fonti di The Athletic dichiarano che, lasciando il campo, l’ex calciatore del Napoli avrebbe fatto commenti dispregiativi sul Toronto e sul trattamento che gli sarebbe riservato, trattamento diverso rispetto ad altre stelle della Mls. La discussione tra Insigne e Dunfield è continuata nello spogliatoio della squadra.

Un portavoce del Toronto ha precisato che Insigne è tornato in gruppo venerdì e che è partito per la trasferta e sarà a disposizione del mister,

Prima dell’arrivo di Messi, Insigne era il calciatore più pagato della Mls, ma, come sottolinea ancora The Athletic fino ad oggi, la sua carriera a Toronto è stata una delusione dentro e fuori dal campo. “Diverse fonti hanno detto che la sessione di allenamento di giovedì non è stata la prima che lui ha abbandonato prima della fine”.

