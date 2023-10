Il Real pareggia a Siviglia, i Blancos contro gli arbitri: «Uno scandalo sociologico»

1-1 dopo il triplice fischio. Real contro gli arbitri, Vinicius contro gli insulti razzisti e la quasi rissa tra Ramos e Rudiger. Tutto sommato una partita tranquilla

Siviglia-Real Madrid è stata una partita anche sul piano politico. Ieri le squadre hanno pareggiato 1-1 con un autogol di Alaba e un gol di Carvajal. Ma la partita si è giocata soprattutto fuori dal terreno di gioco. Protagonisti un po’ tutti, arbitri, Real, Vinicius e Sergio Ramos.

E proprio l’ex bandiera del Real, l’uomo che non ti aspetti, a creare qualche problema al Real. Come riporta el Mundo Deportivo, Sergio Ramos “ha tenuto a bada Rodrygo e Belligham e ha affrontato Rügider, a cui ha pizzicato le guance dopo aver commesso un fallo sul calciatore inglese in area del Real“.

“L’ex capitano delle merengue, che 18 anni dopo affrontò il Real Madrid, non esitò ad afferrare le guance del tedesco, mentre alcuni suoi compagni cercarono di separarli per evitare che la lotta degenerasse in un duello pieno di tensione, soprattutto a causa dell’arbitraggio di il basco Ricardo de Burgos Bengoetxea, che ha fatto arrabbiare sia quelli del Siviglia sia quelli del Real” .

A leggere la stampa spagnola sembra di aver assistito ad una lotta greco-romana tra 22 calciatori in campo. Una lotta aizzata in primis dal lavoro degli arbitri che il Real ha definito “scandaloso”. Ormai la strategia dei Blancos è chiara: a torto o a ragione, sempre contro la squadra arbitrale. Ne parla Marca:

“«Non abbiamo mai vissuto nulla di simile», è riuscito a dire il Real Madrid poche ore dopo la partita Non importa chi parla, perché chi gioca e chi governa lascia Pizjuán con la sensazione che al Real Madrid non sia stato permesso di giocare . «Un lavoro di squadra perfetto», sottolineano ironicamente. Lo spogliatoio del Real è in subbuglio, non è da meno Ancelotti che in sala stampa lo fa capire con il suo silenzio sulla prestazione dell’arbitro. Ha preferito non valutare il lavoro dell’arbitro per evitare possibili sanzioni“.

As invece riprende le parole della tv del Real Madrid che “ha addirittura parlato, riferendosi alle dichiarazioni di Joan Laporta giovedì scorso, di uno «scandalo sociologico» a Siviglia: «Quello che è successo oggi con De Burgos Bengoetxea è uno scandalo sociologico. L’Mvp della partita, De Burgos Bengoetxea»“.

E come non parlare di Vinicius, ormai bersaglio anche dei tifosi del Siviglia. Questa volta gli insulti razzisti sono arrivati da un gruppo minoritario dello stadio. A sottolinearlo lo stesso giocatore che ha anche apprezzato la pronta condanna del Siviglia. Scrive ancora Marca:

“Questa volta è stato al Sánchez-Pizjuán di Siviglia, quando un individuo ha fatto il gesto di una scimmia ad un certo punto della partita. La sicurezza del club è intervenuta immediatamente. Vinicius a anche fatto riferimento ad un video arrivatogli attraverso le reti sociali in cui si vede un bambino fare lo stesso gesto razzista e si è rammaricato che il ragazzo «non abbia nessuno che lo educhi». Scusate se sembro ripetitivo, ma questo è l’episodio numero 19. E sto contando…”

Não é possível que a La Liga seja tão conivente assim e não tome uma atitude, é simplesmente absurdo o que vem acontecendo com o Vinicius Jr. Mais uma vez o jogador brasileiro é vítima de racismo na Espanha. Chega, basta… pic.twitter.com/On47LE5bl1 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) October 21, 2023

