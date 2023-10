Vinicius: «Mi batto perché il mio fratellino non debba subire il razzismo come me»

A France Football: «Ho detto che la Liga è in mano ai razzisti perché avevo già parlato con loro ma non mi ascoltarono. Poi è arrivata Valencia»

Vinicius intervistato da France Football. Ovviamente si parla tanto di razzismo e noi riportiamo il segmento dell’intervista relativo al razzismo.

Tra i momenti difficili, ci sono stati quei cori razzisti di cui sei stato vittima, specialmente a Valencia nella Liga la scorsa stagione (il 21 maggio)…

Vinicius: «È successo molte volte, e a Valencia in modo palese e importante. Ho provato molta tristezza. Se sono in campo, è per rendere felici le persone. E un gruppo, che so essere una minoranza, può influenzarti fino al punto di non pensare più a giocare. Ho imparato molto sul razzismo. Ogni giorno ne so di più. È un tema davvero complesso. In passato, le persone sono state sottoposte a schiavitù. Mi interessa. Spero davvero che questi episodi non si ripetano. Non solo con me, ma con tutti i giocatori, tutti… E soprattutto i bambini. Non sono pronti per questo (da allora, una bambina di 8 anni che indossava una maglia Vinicius è stata vittima di insulti e minacce razziste durante Atlético-Real, 3-1, il 24 settembre). Mi interesso al razzismo da quando avevo 19 anni. Capisco un po di più come devo reagire. Sono contento che le cose stiano cambiando. Le leggi cambieranno e negli stadi credo che accadranno sempre meno fenomeni del genere. Molti giocatori stanno parlando con me. Varane, Kylian (Mbappé), Hakimi, Lukaku… Dobbiamo farci sentire insieme».

Perché era importante saperne di più?

Vinicius: «Perché sono molto giovane, e che non ho sperimentato ciò che altri, in passato, hanno sperimentato. Non mi è mai stato vietato l’accesso a un bagno perché sono nero. Non mi è mai stato chiesto di passare attraverso la porta di servizio di un ristorante perché sono nero. Ma era importante per me sapere che cosa è successo ad altri. Non l’ho vissuto, nemmeno mio padre l’ha vissuto, ma mio nonno sì, il mio bisnonno, sì. Hanno sofferto questi momenti tristi nella storia e dovevo saperlo. Oggi ne so di più dei miei genitori. Non ne so molto, nonostante tutto. Mi sono avvicinato a persone che hanno studiato il razzismo, persone le cui famiglie hanno vissuto periodi duri, persone che sanno molto sulla schiavitù. Ho letto molto. E voglio continuare ad avere un’influenza. La mia voce pesa. Posso aiutare. Non si tratta solo di calcio o solo di persone di colore. Se qualcuno ti insulta in un modo che ti ferisce, devi combatterlo. Finché le cose non cambiano».

Lei ha detto: “La Liga è proprietà dei razzisti.”Per quale motivo?

Perché Valencia era la 35esima giornata, ma in tutte le partite in trasferta giocate prima di quella ci sono stati episodi di razzismo. Non hanno mai fatto niente. Avevo già parlato con La Liga per dire che questo doveva cambiare. Non mi hanno ascoltato. Mi hanno ascoltato dal momento in cui tutto il mondo ha iniziato a parlare della Spagna. Questo li ha fatti reagire. Personalmente, so che non cambierò la storia, che non renderò la Spagna un paese senza razzisti, né il mondo intero. Ma so che posso cambiare alcune cose. In modo che coloro che arriveranno dopo di me non sperimentino quel che ho vissuto io, in modo che i bambini evitino tutto ciò. Per loro, farò tutto il possibile.

Hai sentito il sostegno di istituzioni come la Uefa o la Fifa?

Tutti ti mandano messaggi quando succede qualcosa, ma non appena finisce non parlano più con te. Ma ho avuto tanto supporto. Dal club, ovviamente, e anche dai giocatori, specialmente quelli che avevano già sofferto. Le cose cambieranno se i giocatori sono uniti. Dobbiamo continuare a lottare.

Alzare la voce, è questa la posta in gioco?

Sì e tutti insieme. Se sono solo di fronte al razzismo, il sistema mi schiaccerà facilmente. Quando siamo tutti insieme, quando persone importanti affrontano l’argomento, come il presidente del Brasile (Lula, una figura storica della sinistra brasiliana), come il presidente della Uefa, come Kylian (Mbappé), come Neymar, grandi giocatori, come Rio Ferdinand, che mi scrive sempre ed è al mio fianco in questa lotta, ha necessariamente più peso.

Si parla molto di lasciare il campo. Pensi che questa sia una buona soluzione?

Penso che stiamo già facendo tanto, noi giocatori, e che spetta alle Leghe fare il loro lavoro. A Valencia, un intero gruppo in uno stadio insulta un giocatore e la prossima partita possono giocare normalmente? Con il loro pubblico, senza perdere punti, senza punizione? Il cambiamento arriverà da lì. Credo che bisogna prendere provvedimenti che facciamo capire ai razzisti a cosa andranno incontro. Possono influenzare me ma anche la loro stessa vita. La gente ha bisogno di capire.

Anche loro devono avere timore?

In fondo, non voglio nemmeno trasmettere la mia paura agli altri. Voglio solo essere tranquillo per giocare e sapere che non sarò insultato in un campo perché sono nero. Uno spettatore può insultarmi perché ho segnato, ok. Può insultarmi senza mancarmi di rispetto. Può fischiarmi tutto la partita. Non mi interessa. Quando si parla di razzismo, è un’altra cosa. I fischi fanno parte del gioco. Messi, Cristiano Ronaldo, Benzema, Neymar… Ci sono passati tutti. I fan di altre squadre li provocano e questo è normale. E poi, mi piace, mi motiva a segnare contro di loro. Ma sul razzismo… Non credo in un mondo senza razzisti, ma devono diventare una minoranza. Voglio un mondo in cui un padre trasmetta a suo figlio che essere razzista è sbagliato. Nel corso delle generazioni, ci libereremo. Non porremo fine al razzismo, ma lo renderemo una minoranza.

Tre anni fa, Raheem Sterling ha detto alla rivista L’Équipe di aver scoperto il razzismo attraverso il calcio, non essendone mai stato vittima prima. È lo stesso per te?

Vinicius: «Queste sono due cose diverse. In campo, la gente lo grida e lo senti. Per strada ci troviamo di fronte a un razzismo di un tipo diverso. Se entro in un negozio e qualcuno mi sta guardando a causa del mio colore della pelle, questo è razzismo. Se qualcuno fa domanda per un lavoro e, tra una persona bianca e una persona nera, decidiamo chi dovrebbe essere scelto in base al colore della pelle, e non perché l’uno o l’altro è più bravo, questo è razzismo. Personalmente, in Brasile, non l’ho vissuto molto, perché il calcio mi ha reso famoso da molto tempo. All’età di 9-10 anni, ero già noto. Non mi guardavano in un negozio, per esempio. L’ho sperimentato soprattutto sui campi di calcio. Anche nel mio paese natale. Ne parliamo da molto tempo, alcuni possono anche finire in prigione, quindi penso che ce ne siano meno che in Spagna, ma ce ne sono molti. Ho sofferto un po’, comunque».

È questa la battaglia della tua carriera?

Vinicius: «È qualcosa per cui voglio continuare a lottare. Voglio che il mio fratellino non passi quello che ho passato io. Lascia che mio cugino non lo viva. Che i miei cari non lo vivono. Non permettere a nessuno di passare attraverso questi momenti. È così triste. E voglio che un giorno non debba più parlarne per trenta minuti in un’intervista. Vorrà dire che le cose sono cambiate, e parleremo solo di cose felici».

ilnapolista © riproduzione riservata