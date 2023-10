Il Chelsea punta Osimhen già a gennaio (ESPN)

Secondo l’emittente inglese il Chelsea avrebbe inserito l’attaccante del Napoli nella lista delle priorità per il prossimo mercato di gennaio

Il momento difficile di Osimhen nel Napoli è oramai chiaro da tempo. I problemi per il suo rinnovo, mai arrivato, in estate e il desiderio del calciatore di andare altrove per provarsi, per sperimentare nuovi campi e migliorarsi, si sono trasformati in un avvio di stagione burrascoso. Prima i problemi con il tecnico per le sostituzioni incomprensibili e poi la questione relativa al video di Tik Tok. Insomma Osimhen non sembra più felice al Napoli.

L’attaccante nigeriano, dopo aver vinto il titolo di capocannoniere e lo scudetto in Serie A col Napoli, è stato tra i più ricercati nel mercato estivo. L’ostacolo insormontabile è stato De Laurentiis che pretendeva cifre impossibili per cedere Victor: il Napoli ha rifiutato offerte da oltre 120 milioni di euro.

Secondo ESPN UK l’interesse all’estero per l’attaccante nigeriano non è scemato, anzi oltre al Real Madrid, anche il Chelsea lo avrebbe messo nella lista dei possibili obietti per il mercato di gennaio

Il Chelsea è sul mercato per un centravanti per gennaio e sta già monitorando Ivan Toney del Brentford, che sta attirando anche l’interesse anche dell’Arsenal. Intanto, il Chelsea potrebbe puntare forte su Osimhen per rinforzare il reparto offensivo a gennaio.

De Laurentiis invece sembra fortemente convinto che Osimhen resterà al napoli, come ha recentemente affermato e che il rinnovo tra le parti arriverà a brevissimo

«Osimhen è sempre forte. È un giocatore che fa squadra da solo. Certo che rinnova, non c’è problema. Non c’è mai problema nel Napoli sono sempre tuti contenti, il problema è quando vanno via dal Napoli che non riescono a trovare la strada maestra»

