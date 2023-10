De Laurentiis: «Osimhen rinnova sicuramente. I calciatori hanno problemi quando vanno via da Napoli»

De Laurentiis al Chiringuito: «Osimhen fa squadra da solo. Uno come Ancelotti non si può criticare, né come uomo, né come allenatore»

Il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis ha assistito nella tribuna del Maradona alla sfida di Champions contro il Real Madrid di Ancelotti. Purtroppo la formazione di Garcia non è riuscita a battere i Blancos, ma i tifosi e anche il tecnico si sono detti soddisfatti della prestazione della squadra.

Al termine della partita De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Chiringuito in mixed-zone

«Il Real Madrid è ancora molto forte, gioca molto bene. Il Real ha una storia immensa, credo che sia quella che nel mondo ha un piazzamento migliore. Mi è piaciuta, poi Ancelotti è un amico. Non ho parlato con Ancelotti perché non lo volevo condizionare prima della partita, ora poi saranno tutti a festeggiare, ci rivedremo a Madrid. Grande gentiluomo Ancelotti» Alcuni non amavano Ancelotti a Napoli «I tifosi vogliono vincere e se non vincono hanno sempre da criticare, però uno come Ancelotti non si può criticare, né come uomo, né come allenatore» De Laurentiis molto soddisfatto del Napoli «Sono molto soddisfatto dei miei, molto competitivi e bravi». Su Osimhen? «Osimhen è sempre forte. È un giocatore che fa squadra da solo. Rinnova? «Certo che rinnova, non c’è problema. Non c’è mai problema nel Napoli sono sempre tuti contenti, il problema è quando vanno via dal Napoli che non riescono a trovare la strada maestra»

Pochi giorni fa The Ahtletic parlava del rinnovo di Osimhen

“Ma non tutto può essere dimenticato in 90 minuti”, continua il giornale americano. “Mentre le notizie di un trasferimento a gennaio sembrano improbabili dato che Osimhen salterà un pezzo di stagione per la Coppa d’Africa, il Napoli dovrà affrontare un enigma in estate se il giocatore entrerà nell’ultimo anno del suo contratto senza mettere nero su bianco il rinnovo. Probabilmente questa settimana non sarà l’ultima volta che sentiremo parlare di Napoli, Osimhen e di un caso”.

